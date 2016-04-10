بيكي وأربيلوا يعيدان المشاحنات بين برشلونة والريال

أعاد الفارو اربيلوا مدافع ريال مدريد احياء حربه الكلامية مع جيرارد بيكي مدافع برشلونة بعدما ألمح إلى أن الفريق القطالوني متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يفوز فقط عندما يطرد لاعب من الفريق المنافس.



وخسر برشلونة المتصدر بشكل مفاجيء 1-صفر أمام ريال سوسيداد أحد فرق الوسط السبت وهي نتيجة لم تنزل فقط بالفريق القطالوني هزيمته الثانية على التوالي في الدوري بل جعلت أيضا الصراع مفتوحا على اللقب.



وتقلص الفارق بين برشلونة واتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط ومع ريال الثالث لأربع نقاط.



وكتب اربيلوا ساخرا على تويتر "انظروا إلى صعوبة الفوز أمام 11 لاعبا" في إشارة إلى أن برشلونة يستفيد في الكثير من الأوقات من طرد لاعبين من منافسيه.



وعوض برشلونة تأخره 1-صفر أمام ضيفه اتليتيكو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا ليفوز 2-1 بعد طرد المهاجم فرناندو توريس صاحب الهدف في الدقيقة 35 يوم الثلاثاء الماضي.



ورد بيكي بالسخرية من عدم مشاركة المدافع البالغ عمره 33 عاما بانتظام مع ريال إذ خاض مباراتين فقط في التشكيلة الأساسية في الدوري هذا الموسم.



وقال بيكي للصحفيين "لاعب شارك مرة واحدة في 32 مباراة لا يستحق الرد عليه."



وأضاف "سأقول له ما يقوله لي أصدقائي فعندما لا تكون بطلا داخل الملعب لا تحاول لعب دور البطولة خارجه."



وكان بيكي لاعب منتخب اسبانيا سخر من استبعاد ريال من كأس الملك في ديسمبر بسبب مشاركة اللاعب الموقوف دينيس تشيريشيف أمام قادش المنتمي للدرجة الثالثة.



وقال اربيلوا حينها "صديقي مهووس بريال مدريد" بينما رد بيكي "أريد توضيح أن اربيلوا ليس صديقي.. إنه أحد المعارف فقط."

