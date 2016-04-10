توتنهام يسدد ديون الماضي ليونايتد ويهزمه بثلاثية

واصل توتنهام مطاردته لليستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مانشستر يونايتد 3 / صفر الاحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت ايضا فوز ليستر سيتي على سندرلاند 2 / صفر و ليفربول على ستوك سيتي 4 / .

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ورفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي المتصدر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد 53 نقطة في المركز الخامس لتقل آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما اتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، إلى اربع نقاط.

وسجل أهداف توتنهام ديلي آلي وتوبي الديرفيريلد وإيريك لاميلا في الدقائق 70 و74 و.76

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الاول بضغط هجومي بحثا عن احراز هدف مبكر يربك به حسابات مضيفه توتنهام الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق الضيف واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين عن طريق لعب الكرات العرضية داخل منطقتي الجزاء لكنها لم تشكل أي خطورة على المرميين بسبب تمكن المدافعين من التعامل مع تلك الكرات قبل أن تشكل أي خطورة على المرمى.

ورويدا رويدا دخل توتنهام في أجواء المباراة وسيطر على مجريات اللعب وأضاع فرصتين متتاليتين الأول في الدقيقة 27 عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد ليستلمها هاري كين لكن ديفيد دي خيا خرج من مرماه وابعد الكرة قبل أن يسددها كين.

أما الفرصة الثانية فجاءت بعدها بدقيقة عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد قابلها إيريك لاميلا بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لدي خيا.

استعاد مانشستر يونايتد السيطرة على اللعب بعد الهجمتين وشن هجمات متتالية بحثا عن افتتاح التسجيل لكنه فشل في ضرب التكتلات الدفاعية لفريق توتنهام لتمر الدقائق المتبقية من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية هاذ الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد من هجماته بحثا عن افتتاح التسجيل لكنه فشل في اختراق الدفاع المنظم لتوتنهام في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

وكشر مانشستر عن أنيابه الهجومية في الدقيقة 62 عندما توغل مارسيال من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة جزاء توتنهام وسدد كرة قوية تصدى لها هوجو لوريس.

بعد تلك الهجمة استعاد توتنهام نشاطه وكثف من هجماته في محاولة لإحراز الأهداف.

وأسفر الهجمات المتتالية لتوتنهام لتسجيل ثلاثة أهداف في ست دقائق فقط.

وافتتح ديلي آلي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 70 عندما مرر كريستيان اريكسن كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها آلي بقدمه إلى داخل الشباك لحظة خروج دي خيا من مرماه.

لم تمر سوى أربع دقائق فقط حتى أضاف توبي الديرفيريلد الهدف الثاني لتوتنهام عندما لعبت ضربة حرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد قابلها الديرفيريلد بضربة رأس سكنت مرمى دي خيا.

وفي الدقيقة 76 أضاف إيريك لاميلا الهدف الثالث لتوتنهام عندما لعبت كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء منطقة جزاء مانشستر يونايتد قابلها لاميلا بتسديدة زاحفة سكنت مرمى دي خيا.

لم يهدأ لاعبو توتنهام بعد تقدمهم وواصلوا بحثهم عن هدف رابع وكاد هاري كين أن يسجله في الدقيقة 78 عندما لعبت الكرة من ضربة حرة مباشرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد ارتقى إليها كين وقابلها بضربة رأسية لكن دي خيا تألق وحولها لضربة ركينة لم تستغل.

وتلقى الثنائي ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد وكايل ووكر البطاقة الصفراء في الدقيقة 82 بعدما دخلا في مشادة كلامية كادت أن تطور لاعتداء بالأيدي قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لتهدئة الموقف.

وكاد توتنهام أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما انطلق موسى ديمبلي بالكرة حتى أصبح في مواجهة دي خيا ليسدد كرة قوية أنقذها الحارس دي خيا قبل أن يبعدها المدافعون ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.