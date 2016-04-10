شالكه يسقط دورتموند ويعزز حظوظ بايرن بالحفاظ على لقبه

تراجع بوروسيا دورتموند عن مطاردته لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بسقوطه في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه شالكه في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز باير ليفركوزن على مضيفه كولون 2 / صفر.

ورفع دورتموند رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني ليتسع فارق النقاط التي تفصله عن بايرن المتصدر إلى سبع نقاط قبل المراحل الخمس الأخيرة من المسابقة وارتفع رصيد شالكه إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم دورتموند مرتين بهدفين سجلهما الياباني شنجي كاجاوا وماتياس جينتير في الدقيقتين 49 و56 وتعادل شالكه في المرتين بهدفين أحرزهما ليروا ساني والهولندي كلاس يان هونتيلار في الدقيقتين 51 و65 من ضربة جزاء.

وجاء تعادل دورتموند مع منافسه التقليدي العنيد شالكه اليوم ليضعف آمال دورتموند في إحراز لقب البوندسليجا ويعزز فرص بايرن الذي أصبح بحاجة إلى الفوز في ثلاث فقط من المباريات الخمس المتبقية له في المسابقة ليتوج باللقب للموسم الرابع على التوالي بعيدا عن نتائج دورتموند.

واستعاد شالكه بعض اتزانه بعد الهزيمة صفر / 3 أمام إنجولشتات في المرحلة الماضية وانتزع نقطة التعادل الثمينة في مباراة اليوم.

وقال توماس توشيل المدير الفني لدورتموند ، في تصريحات إعلامية بعد المباراة ، : "النتيجة جيدة.. تقدمنا مرتين بجدارة ولكننا لم نتوخ الحذر لنضيع تقدمنا في المرتين".

وأضاف : "من الواقعي للغاية أن يتوج بايرن ميونيخ باللقب... لست متأكدا ما إذا كنا نستطيع الاقتراب منه واللحاق به".

وقال رالف فايرمان حارس مرمى شالكه : "أظهرنا في مباراة اليوم كل ما افتقدناه في لقاء إنجولشتات. كنا رجالا بالفعل".

وأجرى توشيل ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية لدورتموند والتي تعادلت مع ليفربول الإنجليزي 1 / 1 يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الثمانية لمسابقة الدوري الأوروبي استعدادا لمباراة الإياب المقررة يوم الخميس المقبل على استاد "آنفيلد" في ليفربول.

وكان موريتز لايتنر واللاعب الأمريكي الناشئ كريستيان بوليسيتش 17/ عاما/ ضمن الوجوه الجديدة في صفوف دورتموند اليوم فيما غاب ماركو ريوس وبيير إيمريك أوباميانج عن التشكيلة الأساسية للفريق.

وسدد لايتنر كرة قوية في الدقيقة الثانية تصدى لها حارس شالكه في أول فرصة حقيقية بالمباراة التي جاءت بدايتها هزيلة كما سددد بوليسيتش كرة أخرى بعدها بدقيقتين ولكنها ذهبت خارج المرمى.

وكانت الفرصة الأولى لشالكه في المباراة من خلال تسديدة قوية أطلقها ساني في الدقيقة 33 ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ، مرر لايتنر الكرة ببراعة إلى كاجاوا وسددها النجم الياباني قوية في الزاوية العليا اليسرى لمرمى شالكه.

ورد شالكه بعدها بدقيقتين فقط بتسجيل هدف التعادل عندما سدد ساني الكرة من مسافة قريبة من متابعة جيدة للكرة التي سددها زميله جونيور كايكارا وتصدى لها رومان بوركي حارس دورتموند.

وتقدم دورتموند مجددا اثر ضربة حرة فشل دفاع شالكه في التعامل معها وقابلها جينتر بضربة رأس ولكن هونتيلار سجل هدف التعادل لشالكه من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وكاد كل من الفريقين يحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن الحظ عاندهما.

وتغلب ليفركوزن على مضيفه كولون بهدفين نظيفين سجلهما جوليان برانت والمكسيكي خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز في الدقيقتين 39 و44 ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة وينفرد بالمركز الرابع ويتجمد رصيد كولون عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.