ليستر يتجاوز سندرلاند ويقترب من التتويج

المصدر: لندن - د ب أ

اقترب فريق ليستر سيتي خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ملعب مضيفه سندرلاند 2 /صفر في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ورفع ليستر رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق عشر نقاط امام اقرب ملاحقيه توتنهام والذي يلاقي ضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم.

وظل سندرلاند في المركز الثالث من القاع برصيد 27 نقطة.

ويدين ليستر بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي جيمي فاردي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقة 66 و.95

ويحتل جيمي فاردي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بفارق هدف واحد خلف هاري كين مهاجم توتنهام والذي يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا.

وحقق ليستر سيتي فوزه الخامس على التوالي ، كما حقق الفريق فوزه الحادي والعشرين في الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم.

وخسر سندرلاند للمرة السابعة عشر هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وست هزائم.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز ليستر 4 2/ في الثامن من اب/اغسطس من العام الماضي.

وفي اخر خمس مواجهات من الموسم يستضيف ليستر سيتي ويستهام يونايتد وسوانزي سيتي وإيفرتون ويخرج لملاقاة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي مكثف من جانب ليستر سيتي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة حصد النقاط الثلاث.

وفي أول ربع ساعة من المباراة أهدر نجولو كانتي وويس مورجان لاعبا ليستر سيتي فرصتين خطيرتين .

واستمرت خطورة ليستر سيتي على مرمى أصحاب الأرض بفضل سرعة ومهارة جيمي فاردي وشينجي اوكازاكي، لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وعلى عكس سير اللعب كاد المدافع المغربي يونس قابول أن يتقدم بهدف لسندرلاند من ضربة رأس قوية ولكن كاسبر شمايكل حارس ليستر وقف له بالمرصاد.

وشن سندرلاند هجمة أخرى خطيرة عن طريق فابيو بوريني الذي سدد كرة قوية من على بعد ست ياردات من مرمى ليستر سيتي ولكن شمايكل تفوق على نفسه وأنقذ فريقه للمرة الثانية.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف.

وبدأ الشوط الثاني بشكل بطيء ولكن الأفضلية مالت نسبيا لصالح ليستر سيتي.

واهدر جيمي فاردي أخطر فرصة لليستر سيتي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة رائعة من دانيال درينكووتر داخل منطقة الجزاء لكنه تباطأ في التسديد لتذهب الكرة إلى أحضان فيتو مانوني حارس سندرلاند.

واسفر الضغط المتواصل لليستر سيتي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 66 بتوقيع فاردي الذي تلقى تمريرة من منتصف الملعب عن طريق درينكووتر ليشق طريقه صوب المرمى ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى مانوني.

وكان بمقدور الجزائري رياض محرز أن يسجل الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة 71 لكن خروج مانوني من مرماه في الوقت المناسب حال دون حدوث ذلك.

وكاد جيمي فاردي أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 بعد مجهود فردي رائع تبعه تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مانوني تصدى للكرة بثبات.

واهدر البديل جاك رودويل اخطر فرصة لسندرلاند في الدقيقة 81 بعدما تلقى تمريرة رائعة من جيرمين ديفو على بعد ياردات قليلة من المرمى لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.

واضاع البديل خوسي ليوناردو أولوا فرصة ذهبية لليستر سيتي قبل سبع دقائق من نهاية المباراة بعدما انفرد تماما بمرمى أصحاب الأرض ولكن مانولو تقمص دور البطولة وتصدى له بشكل رائع.

واهدر ليستر سيتي فرصتين محققتين في اللحظات الأخيرة عن طريق فاردي ودانييل امارتي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل فاردي الهدف الثاني له ولفريقه بعدما تلقى تمريرة ذكية من البديل ديماراي جراي، ليخدع الحارس ويسدد في الشباك الخالية.

