ليفربول يسحق ستوك سيتي برباعية

سحق ليفربول منافسه ستوك سيتي بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد، رغم قرار المدرب يورغن كلوب اراحة العديد من اللاعبين البارزين استعدادا لمباراة اياب دور الثمانية للدوري الاوروبي امام بروسيا دورتموند الالماني يوم الخميس.



وأجرى كلوب سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 في المانيا واشرك لاول مرة في التشكيلة الاساسية الصاعدين كيفن ستيوارت وشي اوجو.



وصنع اوجو الهدف الثاني لدانييل ستوريدج بتمريرة رائعة وعندما تم استبداله بين الشوطين سجل بديله ديفوك اوريجي هدفين. وكان البرتو مورينو وضع الفريق صاحب الضيافة في المقدمة في وقت سابق قبل ان يعادل بويان كركيتش النتيجة.



وبهذا الانتصار تخطى ليفربول منافسه ستوك الى المركز الثامن متفوقا بنقطة عليهم لكنه يتأخر بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الابطال.



