نوليتو يحافظ على آمال سلتا الأوروبية

المصدر: خيخون - د ب أ

عمق فريق سيلتا فيجو جراح مضيفه سبورتينج خيخون وفاز عليه 1 / صفر الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدين سيلتا فيجو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه مانويل نوليتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .64

وظل خيخون في المركز الثالث من القاع برصيد 28 نقطة قبل ست جولات من نهاية الموسم في الوقت الذي حافظ فيه سيلتا فيجو على اماله الأوروبية ورفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.

وحقق سيلتا فيجو فوزه الخامس عشر في الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات وعشر هزائم فيما خسر خيخون للمرة الثامنة عشر مقابل سبعة تعادلات وسبع هزائم.