إبراهيموفيتش يعتزم مقاضاة مدرب السويد بسبب "المنشطات"

يعتزم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مقاضاة المدرب السابق للمنتخب السويدي لألعاب القوى لتصريحاته المثيرة للجدل التي اوحت بان المهاجم استخدم المنشطات لتقوية عضلاته، وفقا لما ذكرته تقارير يوم الاثنين.

وقال فردريك بوجرين محامي إبراهيموفيتش في بريد إلكتروني نقلته صحيفة ستوكهولم اليومية "اكسبريسن" من عدة صحف :" تصريحات أولف مارلسون كاذبة، لا أساس لها من الصحة وهي خطيرة بالنسبة لإبراهيموفيتش كفرد ورياضي".

واعتذر كارلسون يوم الجمعة الماضي عن ملاحظته التي أدلى بها خلال مناقشة في وقت سابق هذا الأسبوع عن المنشطات في الرياضة حيث ربط كارلسون بناء زلاتان لعضلاته خلال ستة أشهر إبان الفترة التي قضاها مع يوفنتوس بين عامي (2004 - 2006) بتعاطيه المنشطات.

ولم يسقط زلاتان، قائد المنتخب السويدي وفريق باريس سان جيرمان، في أي اختبار منشطات خضع له.

وستنظر الدعوى القضائية المحتملة أمام محكمة مقاطعة كارلستاد.

وذكرت التقارير أيضا إن لاعبا سويديا آخر، وهو ألبين إيكدال المحترف بنادي هامبورج، جاء إسمه خلال المناقشة في كارلستاد ومع ذلك فاللاعب ليس لديه نية لإقامة دعوى قضائية.