الأميركيات يهددن بمقاطعة الأولمبياد بسبب "التمييز"

هدد المنتخب الاميركي في كرة القدم للسيدات اليوم الاثنين بمقاطعة اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو في حال عدم ايجاد حل للفوارق الكبيرة في الاجور مع لاعبي منتخب الرجال قبل موعد انطلاق المنافسات مطلع اغسطس.



وصرحت بيكي ساوربران في مقابلة مع موقع "اي اس بي ان دبليو" الرياضي "مقاطعة الاولمبياد تبقى دائما قائمة".



وساوربران هي واحدة من 5 لاعبات من المنتخب الاميركي الفائز بكأس العالم الاخيرة هاجمن في 31 مارس اتحاد اللعبة امام القضاء المدني بسبب التمييز في الاجور، ونددن بالفارق الكبير في الرواتب مع لاعبي منتخب الرجال.



واللاعبات الاربع الاخريات هن كارلي لويد التي اختيرت مؤخرا افضل لاعبة في العالم لعام 2015، وهوب سولو واليكس مورغان وميغان رابينو.



واضافت ساوربران "نحتفظ لانفسنا بحق القيام بذلك وكل الخيارات مفتوحة امامنا. اذا لم يتبدل شيء وشعرنا بانه ليس هناك اي تقدم على هذا الصعيد، فاننا سنناقش بالتأكيد هذا الامر (المقاطعة)".



يذكر ان المنتخب الاميركي للسيدات احرز اللقب 3 مرات (اعوام 1991 و1999 و2015) في 7 نسخ من كأس العالم، وذهبية الالعاب الاولمبية 3 مرات متتالية و4 مرات في 5 نسخ منذ اعتماد هذه الرياضة في اولمبياد اتلانتا 1996.



وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تتقاضى لاعبة المنتخب اجرا سنويا مقداره 72 الف دولار تضاف اليه مكافأة لا تتجاوز 1350 دولارا عن كل مباراة.



في المقابل، لا يتقاضى الرجال اجرا سنويا وانما مكافأة بحدود 5 الاف دولار عن كل مباراة ودية ويرتفع هذا المبلغ الى 17625 دولارا في حال الفوز على فريق مهم.



