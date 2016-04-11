بليغريني يؤكد غياب كومباني عن مواجهة سان جيرمان

قال مانويل بليغريني، مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، إن قائد فريقه البلجيكي الدولي فينسن كومباني لن يشارك أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

وعانى كومباني الذي شارك في الجزء الأول من حصة تدريبية مع فريقه من الإصابات خلال الموسم الحالي وغاب لنحو شهر بسبب تجدد إصابة قديمة في ربلة الساق.

وقال بليغريني للصحافيين: "لم يسترد بعد كامل لياقته. من المستحيل أن يشارك".

وعاد لتدريبات سيتي لاعب الوسط ديفيد سيلفا الذي غاب عن فوز فريقه 2-1 في الدوري الإنجليزي على وست بروميتش البيون يوم السبت الماضي بسبب إصابة في الكاحل في حين يستمر غياب المدافع نيكولاس اوتامندي والجناح رحيم سترلينج.

ويدخل فريق المدرب التشيلي مانويل بليغريني لقاء الإياب في ملعبه وأمام جماهيره متمتعا بأفضلية بسيطة بعد تعادله خارج أرضه 2-2ذهابا.