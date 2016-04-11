برشلونة يعلن غياب فيرمايلين ورافينيا بسبب الإصابة

أعلن برشلونة اصابة لاعب الوسط البرازيلي رافينيا في عنق فخذه والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلن في ربلة الساق وسيغيبان عن اياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ضد اتلتيكو مدريد الاربعاء.

وقال برشلونة في بيان " رافينيا يشكو من تقلص في عضلات الحالب الايسر"، مشيرا الى ان مدة غيابه مرتبطة بتطور حالته.

واضاف برشلونة بطل المسابقة الاوروبية في الموسم الماضي، أن فيرمايلن يعاني بدوره من تقلص عضلي في ربلة الساق اليمنى، دون تحديد مدة غيابه.

وتأتي اصابة رافينيا (23 عاما) بعد اقل من اسبوع على عودته من اصابة في الركبة اليمنى تعرض لها في سبتمبر، وشارك احتياطيا في مباراة الذهاب التي فاز فيها برشلونة 2-1 على ملعبه كامب نو الثلاثاء ، ثم شارك اساسيا لكن فقط في الشوط من المباراة التي خسرها امام ريال سوسييداد صفر-1 السبت في الدوري المحلي.

في المقابل، لم يشارك فيرمايلن (30 عاما) الا قليلا في 2016 بسبب الاصابات المتكررة، لكن اصابة الفرنسي جيريمي ماتيو اتاحت له فرصة اللعب اكثر منذ مطلع ابريل الحالي.

