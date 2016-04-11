زيدان يطالب لاعبي ريال مدريد بالتركيز لتفادي الخروج

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه يجب أن يتحلى بالصبر أمام فولفسبورغ عندما يحاول تعويض تأخره 2-صفر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأشعل لاعبو ريال الأجواء قبل المباراة في استاد برنابيو حيث قال المدافع داني كارفاخال إنها أشبه بحرب لكن زيدان حذر لاعبيه من الإفراط في الحماس قبل المواجهة.



وقال المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي الاثنين "هناك الكثير من الرسائل لتحفيز أنفسنا لكننا نحتاج لعكس ذلك فمن المهم للغاية أن نستخدم عقولنا في المباراة."



وأضاف "لن نفوز باللقاء في 10 أو 15 دقيقة وقد تتعقد الأمور إذا سجلوا هدفا وكل شيء قد يحدث في كرة القدم لكن لا بد من التحلي بالتركيز منذ الدقيقة الأولى."



وتابع "يجب أن نلعب كرة القدم فوق كل شيء وفولفسبورغ سيبدأ بقوة ونحتاج للعب بنفس الندية وستحسم المواجهة بكرة القدم وبمقدار الكفاح والركض"



وأكد زيدان أن المهاجم كريم بنزيمة لائق للعب كأساسي بعدما خرج في الشوط الأول أمام الفريق الألماني في لقاء الذهاب لإصابته في الركبة وغاب عن الفوز 4-صفر على ايبار بدوري الدرجة الأولى الاسباني يوم السبت.



وكان زيدان صانع اللعب السابق حاضرا في آخر انتفاضة لريال في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال عندما ساهم في الفوز 2-صفر على بايرن ميونيخ الألماني إيابا في دور الثمانية ليواصل ريال مسيرته حتى التتويج باللقب.



وقال زيدان "أتذكر أننا فزنا باللقاء والفريق كان ينتفض دائما بشكل رائع وغدا ستكون الفرصة متاحة لانتفاضة جديدة.



"لا أحتاج لقول الكثير للاعبين لأنهم يعرفون الجائزة ونظرت في وجوههم ووجدتهم في تركيز شديد وهذا أهم شيء."



وعن سهولة تقبل الخروج من البطولة نظرا لصعوبة الفوز بفارق ثلاثة أهداف جاء رد زيدان جريئا "هذا الفريق لا يفكر أبدا في عدم استكمال المسيرة بل نستعد دائما لمواصلة المشوار ونريد الفوز بالمزيد ونحن الأكثر تتويجا ببطولات أوروبا..."

