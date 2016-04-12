بايرن ميونخ يقرر مصير غوتزه نهاية الموسم

قرر كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، الاجتماع مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم ماريو غوتزه في نهاية الموسم الجاري من أجل حسم مستقبله مع النادي.



ويشارك غوتزه، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، على استحياء مع الفريق البافاري بقيادة المدرب الأسباني بيب غوارديولا، في الوقت الذي تتنامى فيه شائعات حول عودته الوشيكة لصفوف بروسيا دورتموند.



ونفى رومينيجه في تصريحات لصحيفة "فيبيشه تسايتونج" الألمانية وجود أي مفاوضات مع بروسيا دورتموند حول عودة غوتزه، وأشار إلى أن مستقبل اللاعب سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي مباشرة، وهو الموسم الأخير لجوارديولا على رأس القيادة الفنية لبايرن ميونيخ.



وقال رومينيجه: "نحن نمر بالأسابيع الحاسمة في الموسم وتركيزنا جميعا ينصب على الفترة الراهنة ولكن عندما تنتهي جميع المباريات يمكن لماريو أن يأتي بكل سرور لتناول القهوة في مكتبي للتباحث حول مستقبله في البايرن".



وبدأ غوتزه23/ عاما/ مسيرته مع بروسيا دورتموند ولعب معه طوال أربع سنوات، قبل أن ينتقل إلىبايرن ميونيخ في .2013



ونجح اللاعب الشاب في تحقيق المجد للمنتخب الألماني بعدما سجل له هدف الفوز في نهائي مونديال 2014 في شباك المنتخب الأرجنتيني.