تذاكر مباراة ليستر تبلغ 15 ألف جنيه إسترليني

أدى تعاظم احتمالات تتويج نادي ليستر سيتي، على عكس جميع التوقعات، بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى رفع قيمة إعادة بيع تذاكر المباريات الأخيرة للفريق في المسابقة بشكل كبير.

وتم عرض تذكرتين دخول المباراة الأخيرة لليستر سيتي على ملعبه في السابع من مايو المقبل أمام إيفرتون، على أحد مواقع الإنترنت غير الرسمية مقابل 15 ألف جنيه إسترليني، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي قد وضع منشورا يحمل جملة "لا يوجد تذاكر" بالنسبة للمباراة المذكورة، بعد 90 دقيقة تقريبا من عرض التذاكر للبيع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن النادي يرغب في مواجهة عمليات إعادة بيع التذاكر مقابل مبالغ خيالية.

ويتسع ملعب كينج باور، معقل ليستر سيتي، لاستقبال 32 ألفاً و300 متفرج.

ويعد ليستر سيتي مفاجأة الموسم الجاري للدوري الإنجليزي، حيث يتربع الفريق على قمة ترتيب مسابقة الدوري بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام، قبل خمسة مراحل من انتهاء المسابقة.

ويواجه ليستر سيتي خلال المواجهات الخمس المتبقية له في المسابقة ويستهام ثم سوانسي، قبل أن يسافر إلى أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد، ليعود لاستضافة ايفرتون على ملعبه، ثم يختتم مشواره في البطولة في ستامفورد بريدج أمام تشيلسي في 15 مايو المقبل.