خيتافي يقيل مدربه إسكريبا

المصدر: مدريد - د ب أ

اعلن نادي خيتافي المتعثر في الدوري الاسباني لكرة القدم رسميا عن إقالة مدربه فرانك اسكريبا بعد اقل من موسم على توليه المهمة.

وجاءت إقالة اسكريبا بعد خوض خيتافي 12 مباراة لم يذق خلالها طعم الفوز، وكان أخر تلك المسيرة السلبية الهزيمة امام فياريال بهدفين نظيفين.

ويحتل خيتافي المركز الثالث من القاع بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين عن منطقة الأمان قبل ست جولات من نهاية الموسم.

وتعاقد خيتافي مع اسكريبا لمدة ثلاثة أعوام الصيف الماضي، وسجل بداية قوية مع الفريق حيث قاده إلى المركز العاشر في بداية عام .2016

لكن مسيرة الفريق تراجعت بعد ذلك كثيرا ولم يحقق أي انتصار منذ منتصف يناير الماضي، وحصد نقطتين فقط في أخر 12 مباراة.