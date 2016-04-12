فيفا يهدد الاتحاد النيجيري بالتجميد

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نيجيريا من احتمال تجميد عضويتها بتهمة التدخل اذا لم يعد القضاء النيجيري عن القرار المثير للجدل الذي اتخذه الجمعة بالغاء انتخابات اعضاء الاتحاد المحلي.

وحذر الامين العام للفيفا بالوكالة ماركوس كاتنر في رسالة الى السلطات النيجيرية "اذا تم تطبيق قرار المحكمة الفدرالية العليا، سيتم اعتبار ذلك تدخلآ في الشؤون الداخلية للاتحاد النيجيري.

واشارت الرسالة الى احتمال فرض عقوبات "تتضمن تجميد عضوية الاتحاد النيجيري".

وكان القضاء النيجيري اعتبر الاسبوع الماضي ان عملية انتخاب رئيس الاتحاد اماجو بينيك على حساب منافسه كريس جيوا في سبتمبر 2014، غير صحيحة بعد ان شابتها شكوك بوجود مخالفات.

وحسب قوانين وانظمة الفيفا "تدير الاتحادات الوطنية شؤونها بشكل مستقل دون تأثير اطراف اخرى"، واعلن الاتحاد النيجيري انه سيستأنف قرار المحكمة.

وفي حال تجميد عضويتها، قد تحرم نيجيريا المصنفة 67 في العالم من خوض مبارياتها في تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

وكان المنتخب النيجيري بطل امم افريقيا 2013، اخفق اواخر مارس في التأهل الى نهائيات نسخة 2017 في الغابون.

