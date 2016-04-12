ميلان يقيل مدربه ميهايلوفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء إقالة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش من منصب المدير الفني وإسناد المهمة لكريستيان بروكي مدرب فريق الشباب ، خلال المباريات الست المتبقية للفريق الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وذكر ميلان في بيان "سينيسا ميهايلوفيتش أعفي من مهام منصب المدير الفني لميلان... كريستيان بروكي سيتولى مسؤولية الفريق الأول حتى نهاية الموسم."

وكان نجم الدفاع السابق ميهايلوفيتش 47/ عاما/ عين مدربا لميلان في يونيو الماضي ، في ثالث تغيير لمدرب الفريق منذ إقالة ماسيميليانو أليجري في يناير 2014 ، حيث تولى تدريب الفريق أيضا كلارنس سيدورف وفيليبو إنزاجي.

وكانت هزيمة ميلان على ملعبه أمام يوفنتوس 1 / 2 يوم السبت الماضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لميهايلوفيتش ، حيث أنها الخسارة الثالثة للفريق مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات له ، وبات يحتل المركز السادس بجدول الدوري.

وكان بروكي 40/ عاما/ لاعبا بفريق ميلان بين عامي 2001 و2005 وكذلك بين عامي 2006 و2008 ، واختتم مشواره كلاعب محترف مع لاتسيو عام 2013 وبعدها عاد إلى ميلان لتدريب فريق الشباب بالنادي.