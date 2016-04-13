أوزيل: مشجعو أرسنال لا يفهمون لغة الجسد

يحاول مسعود أوزيل أن يؤكد لمشجعي أرسنال أنه ملتزم بالقتال على الفوز بالألقاب حتى نهاية الموسم، بعدما قال الشهر الماضي إن النادي يملك فرصة ضعيفة في الفوز بأي بطولة.

وأرسل أوزيل 18 كرة حاسمة ليتصدر قائمة صناع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يشعر بالانزعاج لأن أسلوب لعبه قد يوحي للبعض أنه لا يقاتل لملاحقة ليستر سيتي متصدر المسابقة.

وقال أوزيل لصحيفة ستاندارد سبورت "هدفي هو التأكد من أن لغة جسدني صحيحة. عندما أرتكب خطأ أشعر بالانزعاج ويمكن ملاحظة ذلك بلغة الجسد. لكن هذه الأيام أحاول ألا أفعل ذلك لأن في كرة القدم يمكن ارتكاب الأخطاء وإرسال تمريرات خاطئة."

وأضاف "الأمر مهم بشكل أكبر بالنسبة للمشجعين والمتابعين للمباراة (وبشكل أهم من زملائي) لأنهم ربما يعتقدوا أني لم أعد أقاتل مجددا."

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري ويتبقى له مباراة مؤجلة لكنه يتأخر بفارق 13 نقطة عن ليستر المتصدر.