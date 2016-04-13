برشلونة وأبيدال يكافحان سرطان الأطفال

اعلنت مؤسسة نادي برشلونة الاسباني اليوم الاربعاء توقيع اتفاق مع مؤسسة الفرنسي اريك ابيدال، مدافع الفريق السابق، التي تهتم بمكافحة سرطان الاطفال.



وكان ابيدال لاعب برشلونة بين 2007 و2013 والذي ابتعد عن الملاعب من 2011 حتى 2013 بسبب معاناته من سرطان في الكبد وخضوعه لاحقا لعملية زرع، اطلق مؤسسته في سبتمبر 2013.



وتنظم مؤسسة "اريك22ابيدال"، في اشارة الى رقم قميص اللاعب مع برشلونة، مباريات خيرية لجمع الاموال وتمويل الابحاث لمكافحة سرطان الاطفال.



وجاء في بيان للنادي الكاتالوني ان المؤسستين "ستعملان معا لرفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات حول سرطان الاطفال والقيم المرتبطة بمكافحة هذا المرض".



واعتزل ابيدال (36 عاما) اللعب في ديسمبر 2014، وكان ضمن منتخب فرنسا الذي حل وصيفا في مونديال 2006، كما فاز مع برشلونة بلقبين في دوري ابطال اوروبا مرتين، واربعة القاب في الدوري الاسباني، ولقبين في السوبر الاوروبية، ولقبين في كأس العالم للاندية، ولقبين في كأس ملك اسبانيا وثلاثة القاب في الكأس السوبر الاسبانية.