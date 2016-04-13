رونالدو يقهر فولفسبورج وينقل الريال إلى نصف النهائي

سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود فريقه ريال مدريد الاسباني للفوز على ضيفه فولفسبورج الألماني 3 /صفر في إياب دور الثمانية والصعود إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الأهداف الثلاثة لرونالدو في الدقائق 15 و17 و77 ليسجل الهدف السادس عشر له خلال عشر مباريات في الموسم الحالي من دوري الأبطال.

ونجح الريال في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وحسم مباراة الإياب بثلاثية نظيفة ليتفوق في مجموع المباراتين 3 .2/

وتأهل ريال مدريد إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال للعام السادس على التوالي وللمرة السابعة والعشرين في تاريخه، علما بأنه لم يغب عن الدور قبل النهائي منذ موسم .2011/2010

ويتطلع النادي الملكي للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه حيث فاز باللقب عشر مرات من قبل في رقم قياسي.

ويسعى الريال لحصد اللقب الأوروبي بأي ثمن بعد خروجه من بطولة كأس ملك اسبانيا نتيجة خطأ إداري بجانب ابتعاده بفارق اربع نقاط عن برشلونة المتصدر قبل ست جولات من نهاية موسم الدوري الاسباني، وبالتالي فإن هذه البطولة قد تكون الأمل الأخير له في إحراز أي لقب تحت قيادة مدربه الطموح زين الدين زيدان.

وعلى الجانب الأخر فشل فولفسبورج صاحب المركز الثامن في البوندسليجا في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيطر الريال على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما رونالدو في غضون دقيقتين قبل أن يحسم قائد المنتخب البرتغالي الفوز لأصحاب الأرض بهدف ثالث قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة.