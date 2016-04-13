ستوريدج: مباراة دورتموند مثل "فيفا 16"

قال دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول إن مواجهة بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس ستكون ممتعة ومثيرة مثل مباريات لعبة الفيفا الإلكترونية.



وسيلعب دورتموند - صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني - في ضيافة ليفربول بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.



وقال ستوريدج لموقع ليفربول على الإنترنت "ستكون أشبه بخوض مباراة نهائية في لعبة الفيفا أمام أحد الأصدقاء. سيدفع كل شخص 20 جنيها إسترلينيا وسيكون الإجمالي المتاح 100 جنيه إسترليني."



وأضاف "الضغط يكون موجودا.. لكن عندما تبدأ المباراة يذهب التوتر ويستمتع المرء بالمباراة وهذا هو الموقف تماما."



وتابع "ستكون مواجهة كبيرة ليس فقط للاعبين لكن كذلك للمشجعين وحتى لغير المرتبطين بليفربول.. سيستمع الجميع بالمباراة."



وواصل ستوريدج العائد من الإصابة "ستكون واحدة من المناسبات التي.. يحاول فيها المرء أن يستمتع ويقضي وقتا سعيدا وهذا هو هدف الحياة."

