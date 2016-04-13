لوران بلان: نصف نهائي "الأبطال" بات حصراً على الكبار

تحمل لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان مسؤولية خروج فريقه من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي وقال إنه غاضب ومحبط من النتيجة.



وخسر باريس سان جيرمان - الذي انتزع لقب الدوري الفرنسي الشهر الماضي ويتقدم الان بفارق 28 نقطة على أقرب ملاحقيه - بنتيجة 1-صفر في إياب دور الثمانية بعدما منح هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 75 التفوق 3-2 لسيتي في النتيجة الاجمالية.



وقال بلان للصحفيين "أنا محبط وغاضب. كنت مؤمنا حقا بقدرتنا على الفوز بهذه المواجهة والتأهل للدور قبل النهائي."



وأضاف "لكننا سقطنا في المواجهتين. لم نكن حاسمين بالقدر الكافي.. لم يكن لدينا الفعالية الكافية ودفعنا الثمن بالفشل في التأهل."



ومنذ تولى بلان المسؤولية خلفا لكارلو انشيلوتي في 2013 قاد النادي لاحراز لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات متتالية لكنه واجه أيضا الخروج من دوري أبطال اوروبا من دور الثمانية ثلاث مرات.



وقال بلان "أتيحت لنا فرص في لقاء الذهاب وأنا نادم كثيرا على المباراة الأولى. سجلنا هدفين لكن ذلك لم يكن كافيا."



وأضاف "بالطبع افتقدنا لاعبين الليلة بسبب الإيقاف لكني لن أتوارى وراء ذلك. أنا المسؤول. أنا اخترت التشكيلة والاستراتيجية وأنا محبط مثل اللاعبين."



وأقر بلان بأن سيتي كان الفريق الأفضل واستحق الفوز لكنه أضاف أن الفريق الانجليزي بعيد للغاية عن أن يكون فريقا رائعا.



وقال مدافع منتخب فرنسا السابق إن دوري الأبطال أصبحت بطولة يمكن توقعها إذ تتأهل الفرق الثلاثة نفسها وهي برشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد دائما إلى المراحل الأخيرة.



ومضى قائلا "هناك دائما الفرق الثلاثة نفسها في قبل النهائي وفريق ضيف وهذا العام يبدو أنه سيكون مانشستر سيتي."



واذا نجح بايرن في تجاوز بنفيكا في اياب دور الثمانية في وقت لاحق فإن القرعة قد توقعه ضد سيتي في قبل النهائي.



وسيضع ذلك مانويل بليجريني مدرب سيتي ضد الرجل الذي سيخلفه في النادي الانجليزي الموسم القادم وهو بيب غوارديولا مدرب بايرن.

