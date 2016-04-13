ليستر يستحوذ على ترشيحات أفضلية الدوري الإنجليزي

رشحت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا ثلاثي ليستر سيتي رياض محرز وجيمي فاردي ونجولو كانتي بجانب مسعود أوزيل من أرسنال وهاري كين من توتنهام هوتسبير وديميتري باييه من وست هام يونايتد لنيل جائزة لاعب العام.



ونتيجة للموسم المذهل لليستر متصدر الدوري الممتاز ترشح فاردي صاحب 21 هدفا في المسابقة ومحرز الذي سجل 16 هدفا وصنع 11 وكانتي الذي نال إشادة كبيرة بسبب جهوده الدفاعية في وسط الملعب.



ورغم أن أرسنال لن يستعيد على الأرجح لقب الدوري بعد غياب 12 عاما فإن مهارات صانع اللعب أوزيل جعلته يتمسك ببصيص أمل بعدما سجل ستة أهداف كما أنه أكثر من صنع الأهداف (18 هدفا) ليصبح على بعد

تمريرتين حاسمتين فقط من الرقم القياسي في المسابقة.



ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا ليقود طموح توتنهام للفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1961 بينما لعب باييه صاحب التسعة أهداف اضافة لتسع تمريرات حاسمة دورا محوريا في مسيرة وست هام الطامح للتأهل لدوري أبطال أوروبا.



وربما يكرر كين فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد وينافسه هذا العام زميله ديلي آلي وثنائي ايفرتون روميلو لوكاكو وروس باركلي بجانب جاك بوتلاند من ستوك سيتي وفيليبي كوتينيو من ليفربول.



وانضم آلي (20 عاما) إلى توتنهام قادما من ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثانية في 2015 وسجل ثمانية أهداف وصنع 12 ليصبح ركيزة أساسية في مشروع توتنهام بينما تألق الحارس بوتلاند ومنع 102 تسديدة على مرماه وهو ثاني أفضل معدل قبل أن تحرمه الإصابة من استكمال الموسم.



ورغم الموسم المتواضع لإيفرتون ينافس لوكاكو على الحذاء الذهبي بتسجيله 18 هدفا كما تخطى باركلي مخاوف التأثر بالإصابة وظهر بمستويات رائعة.



وسطع كوتينيو تحت قيادة المدرب يورجن كلوب وسجل سبعة أهداف ولديه ست تمريرات حاسمة ولعب دورا بارزا في مسيرة ليفربول بكأس رابطة المحترفين.

