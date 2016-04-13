مباراة واحدة تفصل غولدن ستيت عن الرقم القياسي

سيكون فريق غولدن ستيت على موعد مع التاريخ بمواجهته مع فريق ممفيس في ختام الدور التمهيدي لدوري السلة الامريكي، وقد يعني الفوز فيها رقما قياسيا جديدا لحامل لقب NBA.

فريق غولدن ستيت عادل قبل ايام الرقم القياسي الذي يحمله شيكاغو بولز بعدد الانتصارات في موسم واحد بعد ان رفع رصيده إلى اثنين وسبعين فوزاً اثر تغلبه على مضيفه سان انتونيو سبيرز باثنتين وتسعين نقطة مقابلة ست وثمانين وكان البولز حقق مع الأسطورة مايكل جوردان هذا الانجاز في موسم خمسة وتسعيهن – ستة وتسعين ويملك ستيف كيري وزملاؤه فرصة تحطيم الرقم القياسي امام ضيفه ممفيس

الموسم الحالي استثنائي للفريق المنتمي الى ولاية كاليفورنيا ويخوض مبارياته في اوراكل أرينا، حيث سجل اربعا خمسين انتصارا متتاليا على ميدانه منذ الموسم الماضي وصولا الى الثاني من أبريل الحالي بحضور أكثر من تسعة عشر الفا في كل مباراة ..وتالق لاعبو الفريق المتوج باللقب العام املاضي بتسجيل رقم قياسي جديد في عدد الانتصارات خارج الميدان بـ34 فوزا بفارق فوز واحد عن رقم شيكاغو بولز.

حلقة الوصل بين بولز التسعينات ووريرز 2016 هو سيتف كير، لاعب زامل مايكل جوردان وتوج معه باللقب والان مدربا يسعى لثاني تتويج الصيف الحالي .

تركيز لاعبي ووريرز لن يكون فقط على مواجهة الليلة والموعد مع كتب التاريخ، لانه بعدها بايام تبدا مرحلة الادوار الاقصائية او البلاي أوف في الدوري أمام هيوستن روكتس او يوتا جاز، وحينها يكون السعي لمسيرة ناجحة تتوج برفع الكاس وإلا فان الموسم سيحكم عليه بالفشل مهما كانت الارقام القياسية المسجلة للفريق ولاعبيه .

