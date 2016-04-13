"المثالي" بنزيمة : حرموني من الأزرق

قال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا إنه لن يشارك في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم التي ستقام في بلاده في وقت لاحق هذا العام وذلك قبل صدور إعلان رسمي بشأن قرار يخص إيقافه نتيجة تورطه في فضيحة ابتزاز مزعومة.



وكتب بنزيمة تغريدة على موقع تويتر جاء فيها "لسوء حظي وحظ كافة من كانوا يدعمونني ويساندونني دوما فانه لن يتم اختياري للمشاركة في بطولة أوروبا بفرنسا" وذلك قبل صدور قرار الاتحاد الفرنسي بشأن الإبقاء على عقوبة إيقافه.

وتستضيف فرنسا نهائيات كأس اوروبا من 10 يونيو حتى 10 يوليو المقبلين.

وجاء في رسالة بنزيمة "مهما حدث... سأبقى مع الازرق للابد"، وارفقها بفيديو يظهر افضل اهدافه مع المنتخب.

واستبعد بنزيمة (28 عاما) عن المنتخب الفرنسي منذ ديسمبر الماضي حتى جلاء ملفه القضائي في قضية الشريط الاباحي المتعلق بزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الاتحاد نويل لو غرايت وسانده فيه المدرب ديدييه ديشان.

ووجهت الى بنزيمة تهمة تكوين عصابة اجرامية ومحاولة ابتزاز فالبوينا بشريط اباحي.

ورفع القضاء الفرنسي قبل ايام الرقابة القضائية عن بنزيمة في "خطوة اولى" بحسب الاتحاد الفرنسي امام عودته الى المنتخب لخوض كأس اوروبا.

لكن رئيس الوزراء فالس شدد على ضرورة عدم السماح لبنزيمة بالعودة الى المنتخب بسبب الدور الذي لعبه في ابتزاز فالبوينا.

وقال فالس في مقابلة مع راديو مونتي كارلو "اعتقد بان الظروف غير ملائمة حتى الان من اجل عودة كريم بنزيمة الى المنتخب الفرنسي. لا يزال قيد التحقيق"، مضيفا: "بالنسبة للشبان، يجب على الرياضي الكبير ان يكون مثالا يحتذى به. (كرة القدم) انها ارثنا، انها ليست بالشيء الذي يثير اهتمام المشجعين الرياضيين وحسب، وبالتالي يجب توخي الحذر، كل الافعال والقرارات ترتدي اهمية كبرى".

ورد بنزيمة بشكل مقتضب على كلام رئيس الوزراء فالس، مشددا على مثاليته.

وكتب على صفحته في تويتر "انا لاعب محترف منذ 12 موسما، شاركت في 541 مباراة لم احصل خلالها على اي بطاقة حمراء وعلى 11 بطاقة صفراء فقط!!!... البعض يتحدث الان عن مثاليتي؟؟؟".