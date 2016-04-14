الاتحاد الإيطالي يستخدم الفيديو لمساعدة الحكام

المصدر: روما - د ب أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عزمه تجربة استخدام تكنولوجيا الفيديو في الموسم المقبل لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات.

وذكر اتحاد الكرة الإيطالي " الاتحاد تم اختياره بجانب اتحادات أخرى لتجربة استخدام تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو والتي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) خلال اجتماعه السنوي في آذار/مارس الماضي".

وينوي اتحاد الكرة الإيطالي الاجتماع مع رابطتي الدوري الإيطالي بقسميه الأول والثاني ورابطة الحكام في 21 أبريل الجاري ومايو القادم لوضع جدول زمني لبدء تطبيق تلك التجربة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى تلك التجارب طوال الموسم القادم، على أن يتم البدء في استخدام تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو بشكل رسمي موسم 2017 - .2018

وصرح كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "لقد كنا من أوائل الاتحادات التي وافقت على استخدام التكنولوجيا على أرض الملعب، ونعتقد أن لدينا متطلبات لتقديم مساهمتنا في هذه التجارب الهامة".

أضاف تافيكيو " بخصوص تحقيق الانسيابية للعبة وأهمية الدور الذي يقوم به مسؤولو المباريات، فإن استخدام الابتكارات الحديثة سيساهم في تطوير النظام برمته، مثلما أثبتت تكنولوجيا خط المرمى (التي تم تطبيقها في الموسم الحالي) نجاحها بالفعل".

وقرر إيفاب استخدام تلك التقنية الحديثة لتبديد الشكوك فيما يتعلق بالأهداف وركلات الجزاء واشهار البطاقات الحمراء، بالإضافة لمنع إنذار وطرد لاعبين غير هؤلاء الذين ارتكبوا الأخطاء.

