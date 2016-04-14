بايرن يعود من لشبونة بالتعادل وبطاقة التأهل

حافظ بايرن ميونيخ الألماني على مقعده في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، عقب تعادله 2 / 2 مع مضيفه بنفيكا البرتغالي في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد بايرن، الذي لم يغب عن الدور قبل النهائي للمسابقة منذ عام 2011، من فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي على ملعب أليانز أرينا (معقل الفريق البافاري) ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر راؤول خيمينيز بالتسجيل لبنفيكا في الدقيقة 27، قبل أن يدرك التشيلي أرتورو فيدال التعادل لبايرن في الدقيقة 38 ليواصل ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل هدف بايرن الوحيد في لقاء الذهاب.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52، فيما تكفل أندرسون تاليسكا بتسجيل الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 76 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب بنفيكا مستغلا مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، وشهدت الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق أليسو دوس سانتوس الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ولكن تصويبته اصطدمت في قدم جوشوا كيميخ مدافع بايرن لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

سرعان ما أحكم بايرن قبضته على المباراة بعدما استحوذ لاعبوه على الكرة في منتصف الملعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى خلال ثلث الساعة الأولى.

وسنحت أول فرصة خطرة لبايرن في الدقيقة 20 بعدما مرر فيليب لام كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى توماس مولر، الذي سددها مباشرة من داخل المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد أرتورو فيدال أن يفتتح التسجيل لبايرن في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق تياجو ألكانتارا، ليسدد ضربة رأس ولكن إديرسون مورايش حارس مرمى بنفيكا أمسك الكرة على مرتين.

وعلى عكس سير المباراة تماما سجل راؤول خيمينيز الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة .27

وتابع خيمينيز تمريرة أمامية من دوس سانتوس، ليسدد ضربة رأس متقنة داخل الشباك الخالية، مستغلا الخروج الخاطئ من مانويل نيوير حارس مرمى بايرن، الذي كان يرغب في إبعاد الكرة بقبضة يده.

وأهدر خيمينيز فرصة مؤكدة لإضافة الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 31 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق ادواردو سالفيو، مرت من مدافعي بايرن بغرابة شديدة لتصل إلى اللاعب المكسيكي الذي سدد الكرة برعونة شديدة ولكن أمسكها نيوير على مرتين.

حاول بايرن استعادة اتزانه مرة أخرى ومبادلة بنفيكا الهجمات مستغلا التراجع المفاجيء في أداء لاعبي الفريق البرتغالي.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد هدف التعادل للفريق الألماني عن طريق فيدال، بعدما أرسل فيليب لام تمريرة عرضية من الناحية اليمنى أبعدها مورايش بقبضة يده بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمام فيدال الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك.

بدا الإحباط واضحا على أداء لاعبي بنفيكا، مما منح الفرصة لبايرن لإحكام قبضته على المباراة.

وأضاع فيدال فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 45، بعدما تلقى تمريرة أمامية داخل المنطقة، ليهيأ الكرة لنفسه ولكنه أطاح بها بعيدا عن المرمى، لينتهي الشول الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بدأ الشوط الثاني بهجوم متبادل من كلا الفريقين، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة .52

ونفذ تشابي ألونسو ركلة ركنية من الناحية اليسرى ليمرر خافي مارتينيز الكرة برأسه إلى مولر، الخالي من الرقابة، الذي سددها مباشرة بقدمه داخل المرمى.

ووقف القائم الأيسر حائلا دون تسجيل دوجلاس كوستا لاعب بايرن هدفا آخر في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى قبل أن يسدد من داخل المنطقة ولكنها اصطدمت في القائم.

ورد بنفيكا بهجمة سريعة في الدقيقة 62، حيث سدد أندري ألميدا تصويبة بعيدة المدى ولكن أبعدها نيوير بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله مولر في الدقيقة 68 بداعي التسلل، قبل أن يسدد فيدال تصويبة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 72 أبعدها مورايش إلى ركلة ركنية لم تستغل.

تراجع أداء بايرن ميونيخ نسبيا، مما منح الفرصة لبنفيكا لمبادلته الهجمات مجددا، ليحصل الفريق البرتغالي على ركلة حرة من على حدود المنطقة سجل على إثرها هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق أندرسون تاليسكا الذي سدد الكرة بمهارة فائقة فوق الحائط البشري، واضعا الكرة على يسار نيوير الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

كثف بنفيكا هجماته في ظل سعيه لتسجيل الهدف الثالث خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن باءت محاولاته بالفشل في ظل التمركز الدفاعي الجيد لبايرن ليطلق حكم المباراة الهولندي بيورن كيبرز صافرة النهاية بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

