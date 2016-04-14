رابطة الدوري تستبعد "مشجع ليستر" من مباراة توتنهام

استبدلت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الحكم كيفن فريند الذي اعترف بتشجيع ليستر سيتي بنيل سواربريك من أجل مباراة توتنهام هوتسبير ضد ستوك سيتي بعد اعتراضات في وسائل التواصل الاجتماعي.



ويحتل توتنهام المركز الثاني في الترتيب بفارق سبع نقاط خلف ليستر المتصدر قبل أن يحل النادي اللندني ضيفا على ستوك يوم الأحد.



وسيضمن ليستر لقبه الأول في دوري الأضواء اذا فاز بثلاث من مبارياته الخمس القادمة بينما يسعى توتنهام للتتويج في الدوري لأول مرة منذ 1961.



ولا تختار الهيئة المسؤولة عن تعيين الحكام فريند - الذي يعيش في ليستر - لإدارة لقاءات ليستر سيتي لكنها لا تضع في الاعتبار في المعتاد عوامل مثل إدارة حكم لمباراة قد تؤثر على النادي الذي يشجعه.



وقالت في بيان نشرته صحيفة ديلي ميل "كيفن فريند الذي اختير في البداية لتحكيم المباراة من ليستر وحضر مباريات لليستر سيتي بصفته الشخصية."



وأضافت "بالنظر لوضع المباراة.. كان هناك شعور بأنه ليس من الضروري إضافة المزيد من الشكوك حول تعيين الحكام."



