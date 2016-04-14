سيميوني: الصدق نقلنا إلى نصف النهائي

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بروح فريقه بعد التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب برشلونة المدافع عن اللقب .



وقال المدرب الأرجنتيني "هناك مزية في هذا الفريق. نحن مجموعة من العاملين الصادقين الذين يمكنهم الفوز أو الهزيمة. نجعل أنفسنا أقوياء بالأدوات التي نملكها. مرة أخرى فزنا بمباراة صعبة جدا."



وخسر أتليتيكو 2-1 في الذهاب بعد طرد فرناندو توريس في الدقيقة 35لكنه حظي بمساندة مشجعيه في ملعب فيسنتي كالديرون وأحرز أنطوان جريزمان هدفي الفوز 2-صفر ليتفوق 3-2 في مجموع المباراتين.



وقال سيميوني "واجهنا فريقا رائعا وصاحب تاريخ كبير بالإضافة إلى لاعبين قادرين على تغيير المباراة في أي لحظة."



وأضاف "لكننا قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول مثل مباراة الذهاب وكان المنافس الطرف الأفضل في الشوط الثاني مرة أخرى."



وتابع "كانت مباراة بين فريقين لديهما أسلحة مختلفة.. وفزنا."



وبعد قيادة أتليتيكو لقبل نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في ثلاث سنوات اعترف سيميوني أن هدفه الفوز باللقب لأول مرة.



وستسحب قرعة قبل النهائي الجمعة وسيلعب أتليتيكو مع بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي.



وقال سيميوني "مانشستر سيتي قوة اقتصادية كبيرة ويملك لاعبين ممتازين وأنظر إلى تاريخ ريال مدريد وبايرن."



وأضاف "كلها فرق رائعة بالنسبة لنا لكن وجود أتليتيكو مدريد ضمن أفضل أربعة فرق في أوروبا خطوة كبيرة. الآن يمكننا فعل المزيد."

