لويس إنريكي: برشلونة في مأزق

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة إن فريقه يعاني من تراجع في المستوى بعد خسارته أمام أتليتيكو مدريد وفقدان فرصة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .



وكان بطل ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي أبرز المرشحين ليكون أول فريق يحتفظ بلقبه في البطولة بشكلها الجديد وفاز 2-1 ذهابا على أتليتيكو قبل أن يخسر 2-صفر في مدريد.



وحقق برشلونة رقما جديدا في إسبانيا بعدم الهزيمة في 39 مباراة متتالية في كل المسابقات وقدم أداء رائعا تحت قيادة لويس إنريكي وفاز 7-صفر على بلنسية في قبل نهائي كأس ملك اسبانيا و6-1 على سيلتا فيجو في الدوري في فبراير .



لكن الهزيمة 2-1 على أرضه أمام غريمه ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري أدخلت الفريق في دوامة حيث خسر ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.



وقال لويس إنريكي للصحفيين "هذا دليل على أننا في مأزق ولسنا في أفضل حالاتنا الآن وكذلك لسنا الأفضل في ناحية الفعالية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار اللحظات الأخرى من الموسم."



وأضاف "لا يزال يتبقى الكثير في الموسم الحالي وأشياء مهمة نلعب من أجلها. فكرة الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى جعلت الجماهير متحمسة لكن ذلك لم يكن ليحدث. يشعر الفريق بالحزن."



ويتصدر برشلونة الدوري بثلاث نقاط على أتليتيكو ويملك أفضلية في المواجهة المباشرة وسيواجه أشبيلية في نهائي كأس الملك.



وتابع لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق "أهدافنا دائما كبيرة ونفخر بتطلع برشلونة للفوز بكل البطولات."



وأضاف "لكن يجب تقبل هذه النتيجة ونحاول التطور. ما زال أمامنا بطولتان وفرصة كبيرة لإحرازهما.. بالنسبة لأي مدرب في العالم يكون الفوز باللقبين كافيا لكن يجب علينا التحسن."



