إنريكي للاعبيه: كونوا أقوى من أي وقت مضى

دعا لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني الذي يواجه أزمة نتائج خصوصا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لاعبيه إلى أن يكونوا "أقوى من أي وقت مضى"، قبل مواجهة فالنسيا الأحد في الدوري الإسباني.

وعبر انريكي عن تفاؤله حول احتفاظ فريقه بلقب الليغا، اذ يتقدم بفارق 3 نقاط عن اتلتيكو مدريد واربع نقاط عن ريال مدريد.

وقال انريكي في مؤتمر صحافي: "لا نركز سوى على مباراة فالنسيا، لأنه الهدف الاقرب، لكن في غضون اسبوع سنخوض ثلاث مباريات في الليغا، أي نصف عدد المباريات المتبقية".

وتابع: "عندما ندخل في حالة مماثلة، ينبغي تقديم جهد خارق، يجب ان نكون اقوى من اي وقت مضى، متضامنين ومتحدين في كل نواحي اللعب".

واقصي برشلونة الاربعاء من ربع نهائي دوري الابطال امام مواطنه اتلتيكو مدريد (2-1 وصفر-2)، وفقد آماله بالاحتفاظ بثلاثية الموسم الماضي.

ويعاني برشلونة ايضا في الليغا، اذ فشل في تحقيق الفوز لاول مرة في ثلاث مباريات على التوالي هذا الموسم.

وبعد مواجهة فالنسيا الاحد، يلتقي برشلونة مع ديبورتيفو لاكورونيا الاربعاء وسبورتينغ خيخون نهاية الاسبوع المقبل.

وتابع انريكي: "ما زلت متفائلا، ولو ان الوضع الحالي لا يناسبنا. ما زلت اعتقد انه بمقدورنا التتويج بلقب الليغا. سيكون صعبا علينا، لكن لم نفكر في اي لحظة انها ستكون نزهة".