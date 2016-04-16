سندرلاند يحيي آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

أحيا فريق سندرلاند آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ملعب مضيفه نوريتش سيتي 3- صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 30 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة خلف نوريتش صاحب المركز السابع عشر.

وانهى سندرلاند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم الإيطالي فابيو بوريني في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم المخضرم جيرمين ديفو الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم تبعه لي كاترمول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وحقق سندرلاند أول فوز له منذ أكثر من شهرين وتحديدا منذ فوزه على مانشستر يونايتد 2 -1 في 13 فبراير الماضي.

الفوز هو السابع لسندرلاند في الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات و17 هزيمة بينما مني نوريتش بالهزيمة التاسعة عشر مقابل سبعة تعادلات وثمانية انتصارات.