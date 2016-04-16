ليفربول يفتقد خدمات جان حتى نهاية الموسم

انتهى موسم الألماني الدولي، ايمري غان، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه لقطع في أربطة كاحله، ما سيبعده عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل.

وتعرض جان (22 عاما) لإصابته، الخميس، خلال الفوز الدراماتيكي لليفربول على بوروسيا دورتموند الألماني 4-3 في اياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وخضع لفحوص طبية الخميس أشارت إلى قطع في أربطة كاحله سيبعده حتى 6 أسابيع عن الملاعب.

وهذه ثاني إصابة لأحد لاعبي ليفربول خلال أسبوع، بعد تعرض قائد الفريق جوردان هندرسون لقطع في اربطة ركبته ليبتعد ايضا حتى نهاية الموسم.