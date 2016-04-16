عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

ليفربول يفتقد خدمات جان حتى نهاية الموسم

المصدر: ليفربول - فرانس برس
ايفري جان
رابط مختصر

انتهى موسم الألماني الدولي، ايمري غان، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه لقطع في أربطة كاحله، ما سيبعده عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل.

وتعرض جان (22 عاما) لإصابته، الخميس، خلال الفوز الدراماتيكي لليفربول على بوروسيا دورتموند الألماني 4-3 في اياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وخضع لفحوص طبية الخميس أشارت إلى قطع في أربطة كاحله سيبعده حتى 6 أسابيع عن الملاعب.

وهذه ثاني إصابة لأحد لاعبي ليفربول خلال أسبوع، بعد تعرض قائد الفريق جوردان هندرسون لقطع في اربطة ركبته ليبتعد ايضا حتى نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#ايفري جان, #ليفربول

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر