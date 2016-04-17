أتليتكو يصعد إلى قمة الدوري الإسباني

استعاد اتلتيكو مدريد المركز الثاني اثر فوزه على ضيفه غرناطة 3-صفر الاحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



على ملعب فيسنتي كالديرون وامام اكثر من 51 الف متفرج، افتتح كوكي التسجيل بعدما تلقى كرة مركزة من المخضرم فرناندو توريس الذي بات المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني يعتمد عليه بشكل اكبر كاساسي في كل المباريات تقريبا (15).



واضاف توريس نفسه الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد تمريرة بينية من كوكي (59)، وعزز الارجنتيني انخل كوريا بديل الفرنسي انطوان غريزمان بالهدف الثالث .



ورفع اتلتيكو مدريد رصيده الى 66 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على جاره ريال مدريد الذي سحق مضيفه خيتافي 5-1، وتساوى بنفس الرصيد مع برشلونة المتصدر واحمل اللقب الذي يختتم المرحلة لاقا اليوم مع ضيفه فالنسيا.



وعلى ملعب فايكاس وامام اقل من 13 الف متفرح، سقط فياريال الرابع امام مضيفه رايو فايكانو 1-2 فتوقف رصيده عند 60 نقطة.



وتقدم رايو فايكانو اولا بواسطة خافي غويرا بتسديدة من داخل المنطقة(7)، وعادل ادريان للفريق الزائر اثر تمريرة من المكسيكي جوناثان دوس سانتوس (20).



وفي الشوط الثاني، انتزع الفنزويلي ميكو الفوز لاصحاب الارض عندما سجل برأسه الهدف الثاني اثر عرضية من تيتو (81).



وانتزع اتلتيك بلباو المركز الخامس من سلتا فيغو بفوزه على مضيفه ملقة 1-صفر



وسجل راوول غارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.



ورفع بلباو رصيده الى 54 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن سلتا فيغو الذي تراجع الى المركز السادس بعد تعادله مع ريال بيتيس 1-1 السبت.



ويشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).



وكان بلباو خرج من ربع نهائي يوروبا ليغ الخميس الماضي بخسارته امام مواطنه اشبيلية حامل اللقب 4-5 بركلات الترجيح بعد تبادلهما الفوز ذهابا وايابا 2-1.



وفرط اشبيلية بطل مسابقة الدوري الاوروبي في العامين الماضيين بفوز كان اقرب اليه بعدما تقدم على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لفيسنتي ايبورا (21) قبل ان يدرك اوريول رييرا التعادل (81).



وصار رصيد اشبيلية السابع 49 نقطة مقابل 38 لديبورتيفو صاحب المركز الثاني عشر.