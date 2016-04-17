يوفنتوس يسحق باليرمو برباعية نظيفة

المصدر: روما - د ب أ

واصل يوفنتوس انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على ضيفه باليرمو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادلا صعبا 3-3 لروما مع مضيفه أتالانتا ليتبدد أمل روما منطقيا في المنافسة على لقب الدوري.

وفي إطار المرحلة نفسها ، تغلب فيورنتينا على ساسولو 3-1 وفروسينوني على فيرونا 2-1 وتعادل أودينيزي مع كييفو سلبيا.

على استاد "يوفنتوس" بمدينة تورينو ، لقن يوفنتوس ضيفه باليرمو درسا قاسيا وتغلب عليه بأربعة أهداف سجلها الألماني سامي خضيرة والفرنسي بول بوجبا والكولومبي خوان كوادرادو والبديل سيموني بادوين في الدقائق العاشرة و71 و74 و89 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 97 نقطة في الصدارة بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي موسعا الفارق مع نابولي صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط قبل المراحل الخمس الأخيرة من المسابقة.

وفي المقابل، واصل باليرمو ترنحه ومني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبدأ يوفنتوس المباراة بنشاط هجومي ملحوظ وأثار خوان كوادرادو وبول بوجبا إزعاجا كبيرا لدفاع باليرمو.

ولم يتأخر يوفنتوس في ترجمة تفوقه إلى هدف التقدم الذي سجله الألماني سامي خضيرة في الدقيقة العاشرة.

وجاء الهدف اثر تمريرة طولية عالية من بوجبا وصلت إلى خضيرة بوسط منطقة الجزاء ليهيئها لنفسه ويسددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس محرزا هدف التقدم.

وحاول يوفنتوس استغلال حالة الارتباك في دفاع باليرمو وتسجيل هدف ثان ولكن باليرمو استعاد اتزانه سريعا وتخلى عن انكماشه الدفاعي لكنه لم يشكل أي خطورة حيث انحصر اللعب معظم الوقت في وسط الملعب.

وأجرى يوفنتوس تغييرا اضطراريا في الدقيقة 16 بنزول ماريو ليمينا بدلا من كلاوديو ماركيزيو للإصابة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وسدد ماتو جايالو كرة مباغتة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 تصدى لها العملاق جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس بهدوء.

ورد بوجبا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية لعبها كوادرادو من الناحية اليمنى ولكن العارضة تصدت لتسديدة بوجبا.

وأنقذ أندريا بارزالي نجم يوفنتوس فريقه من هدق مؤكد في الدقيقة 31 عندما اخترق ألكسندر تراخوفسكي دفاع السيدة العجوز ببراعة وتخلص من بوفون ثم لعب الكرة في اتجه المرمى ولكن الأرض انشقت عن بارزالي الذي أبعد الكرة قبل خط المرمى مباشرة.

ولم يختلف الحال في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول حيث واصل الفريقان هجومهما المتبادل مع تفوق نسبي ليوفنتوس دون خطورة كبيرة على المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

واستأنف الفريقان هجومهما مع بداية الشوط الثاني ولكن ظل التفوق ليوفنتوس.

وسدد بوجبا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ولكنها علت العارضة مباشرة ثم سدد زميله ليمينا كرة أخرى قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس باليرمو تصدى لها وأبعدها لركنية لم تستغل جيدا.

وسنحت الفرصة الذهبية لخضيرة في الدقيقة 65 عندما وصلت الكرة إليه أمام مرمى باليرمو ولكن الدفاع أبعدها إلى ركنية وصلت منها الكرة على رأس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الذي وجه الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس ولكن الكرة مرت خارج القائم مباشرة.

وخرج الأرجنتيني باولو ديبالا نجم هجوم يوفنتوس في الدقيقة 68 ولعب مكانه الأسباني ألفارو موراتا.

ونال بوغبا المكافأة على جهده الكبير في المباراة وسجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 71 اثر ضربة ركنية لعبها كوادرادو وقابلها بوجبا بلمسة سحرية من قدمه اليسرى لتتهادى الكرة غلى داخل المرمى على يسار الحارس.

ولم يمنح يوفنتوس ضيفه أي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق حيث سجل كوادرادو الهدف الثالث للسيدة العجوز في الدقيقة 74 عندما تلاعب بالدفاع على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية من داخل حدود المنطقة لتسكن الزاوية العليا للمرمى على يمين الحارس.

وواصل يوفنتوس ضغطه الهجومي في الدقائق المتبقية من المباراة حتى سجل البديل سيموني بادوين الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 89 اثر هجمة سريعة مرر منها بوجبا الكرة إلى موراتا الذي مررها بدوره إلى بادوين ليسددها داخل المرمى محرزا هدف يوفنتوس الرابع.

وأنقذ النجم الشهير المخضرم فرانشيسكو توتي فريقه روما من كمين مضيفه أتالانتا وسجل له هدف التعادل 3 / 3 في الوقت القاتل.

وبدا أن روما في طريقه لتحقيق فوز كبير عندما تقدم الفريق بهدفين مبكرين أحرزهما المدافع الفرنسي لوكاس دينى ولاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقتين 23 و27 .

ولكن أتالانتا رد سريعا بهدفين أحرزهما ماركو داليساندرو وماركو بوريلو لاعب روما السابق في الدقيقتين 33 و37 .

وتقمص بوريلو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 ولكن توتي النجم المخضرم لفريق روما سجل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 85 بعد سبع دقائق فقط من نزوله.

ورفع روما رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف نابولي مقابل 37 نقطة لأتالانتا في المركز الثالث عشر.

وجاء التعادل ليبدد آمال روما منطقيا في لقب الدوري حيث يفصل الفريق عن يوفنتوس المتصدر 14 نقطة بعد فوز يوفنتوس اليوم على باليرمو في نفس المرحلة.

واشتعل الصراع بهذا بين روما ونابولي على المركز الثاني الذي يتأهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علما بأن الفريقين يلتقيان في 25 أبريل الحالي.

وكان نابولي خسر صفر-2 أمام انتر ميلان أمس السبت في مباراة أخرى المرحلة نفسها.

وكشر روما عن أنيابه مبكرا في المباراة حيث سدد دييجو بيروتي كرة قوية في الدقيقة 16 ولكنها ذهبت عاليا.

وفي الدقيقة 23، مرر بيروتي الكرة لزميله لوكاس ديني الذي سددها قوية زاحفة في مرمى أتالانتا ليكون الهدف الأول في المباراة.

وبعدها بأربع دقائق، استغل نانيجولان هجمة مرتدة سريعة لروما وتمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح وسجل هدف الفريق الثاني.

ولكن أتالنتا رد سريعا بهدف أحرزه ماركو داليساندرو اثر تمريرة من أليخاندرو جوميز في الدقيقة 33 ثم هدفين بتوقيع بوريلو جاء أولهما اثر ضربة ركنية والآخر في الشوط الثاني اثر تمريرة أخرى من جوميز.

واستغل توتي الارتباك في دفاع أتالانتا قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وسجل هدف التعادل الثمين قبل طرد مدربه لوشيانو سباليتي للاحتجاج على قررات الحكام.

وسجل أليسانمدرو فرارا هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة ليقود فروسينوني غلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه فيرونا ليرفع فروسينوني رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر ويتجد رصيد فيرونا عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير ويقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وأنهى فروسينوني الشوط الأول بهدف نظيف سجله أدريانو روسو في الدقيقة 15 وتعادل فيرونا بهدف سجله ماتيو بيانشيتي في الدقيقة 64 ولكن فرارا أحرز هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتغلب فيورنتينا على ساسولو بثلاثة أهداف أحرزها جونزالو رودريجيز وجوسيب إيلشيتش وأندريا كونسيلي نجم ساسولو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقائق العاشرة و57 و84 مقابل هدف سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 55 ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز السابع.

