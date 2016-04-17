رانييري يشيد بروح وعزيمة لاعبي ليستر

تجنب كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقاد الحكم جون موس بعد التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد بعد احتساب ركلتي جزاء وطرد المهاجم جيمي فاردي.



واختار رانييري التركيز على "روح وعزيمة" لاعبي ليستر بعد إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها ليوناردو أولوا في الثواني الأخيرة.



ولم يخسر ليستر منذ تعثره 2-1 أمام أرسنال قبل شهرين، واقترب من إحراز اللقب لأول مرة بعدما فاز ست مرات في آخر سبع مباريات قبل مواجهة وست هام وحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات.



ولا يزال ليستر مرشحا قويا لإحراز اللقب إذ يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة من 34 مباراة ويتقدم بثماني نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي سيواجه ستوك سيتي غدا الاثنين.



ولم يظهر رانييري أي مؤشرات على التوتر رغم طرد هدافه فاردي.



وقال رانييري لشبكة سكاي سبورتس: "الطرد غير المباراة كلها لكن حديثي يكون عن لاعبي فريقي وليس عن الحكم فالحكم ليس شأني".



وأضاف: "كان مستوانا رائعا ولعبنا بروح عالية ونلعب كل مباراة بحماس وعزيمة وهذا مذهل. هذا الأمر مهم جدا من الناحية النفسية".



وتقدم ليستر بهدف بعد هجمة مرتدة سريعة عقب مرور 18 دقيقة بعدما سدد فاردي الكرة بقدمه اليسرى ببراعة ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في الدوري هذا الموسم.



وأدرك وست هام التعادل عن طريق آندي كارول من ركلة جزاء وأضاف آرون كريسويل الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي قبل أن يسجل أولوا هدف التعادل لأصحاب الأرض.



ويرى داني سيمسون لاعب ليستر أن فريقه حصد نقطة واحدة ولم يخسر نقطتين وقال: "لقد أظهرنا روحا قتالية ولعبنا بجدية اليوم".



وأضاف: "دائما نقاتل حتى النهاية. لا يمكننا التحكم في الأمور الأخرى ويمكننا القتال والعمل بجدية. أبلى جيف شلوب بلاء حسنا في الحصول على ركلة جزاء ونفذها ليوناردو أولوا بنجاح بينما كان يتعرض لضغط كبير".



وتابع: "أعتقد أن هذه ستمثل نقطة حاسمة. لا توجد فرق عديدة تتأخر 2-1 وتفعل ما فعلناه. هذا سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة".



واحتاج موس إلى حماية من بعض أفراد الأمن أثناء مغادرة الملعب لكنه ربما كان يحتاج إلى عدد أكبر إذا خسر ليستر المباراة.



وقال وينستون ريد لاعب وست هام الذي تعرض لخطأ أسفر عن ركلة جزاء للفريق الزائر "كانت هناك قرارات غريبة".