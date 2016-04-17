ركلة جزاء تنقذ ليستر من الخسارة أمام ويست هام

المصدر: ليستر - د ب أ

افلت ليستر سيتي من هزيمة محققة على ارضه ووسط جماهيره وتعادل في الوقت القاتل مع ضيفه ويست هام يونايتد 2 2/ اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة اخرى بالمرحلة ذاتها فاز ليفربول على مضيفه بورنموث 2 .1/

وعزز ليستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق ثمان نقاط امام توتنهام صاحب المركز الثاني مقابل53 نقطة لويستهام في المركز السادس.

وبإمكان توتنهام أن يقلص الفارق مع ليستر في الصدارة إلى خمس نقاط فقط إذا فاز على مضيفه ستوك سيتي.

وعلى ملعب ووكرز ستاديوم انهى ليستر سيتي شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله جيمي فاردي في الدقيقة 18 ليقتسم صدارة الهدافين مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 22 هدفا لكل منهما.

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد طرد فاردي لحصوله على الانذار الثاني لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة .57

واستغل ويست هام الوضع لصالحه ونجح في تسجيل هدفين الأول من ضربة جزاء نفذها البديل أندي كارول بنجاح في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط سجل ارون كريسويل الهدف الثاني للفريق الضيف بتسديدة رائعة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حصل ليستر سيتي على ضربة جزاء سجل منها المهاجم الأرجنتيني خوسي ليوناردو أولوا هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض.

وجاء التعادل بعد خمسة انتصارات متتالية لليستر سيتي.

