رينجرز يعود إلى الواجهة ويقصي سيلتك من كأس اسكتلندا

المصدر: غلاسكو - د ب أ

صعد فريق جلاسكو رينجرز إلى نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه سيلتك 5 4/ بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل 2 2/ خلال المباراة التي جمعت الفريقين في المربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي رينجرز المنافس بدوري الدرجة الأولى، في المباراة النهائية مع هيبرنيان الذي تغلب على دندي يونايتد 4 2/ بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي للمباراة الأخرى بالمربع الذهبي بالتعادل السلبي امس السبت.

وتقدم رينجرز بهدف حمل توقيع كيني ميلر في الدقيقة 16 ثم تعادل المدافع الدنماركي البديل ايريك سفياتشينكو لسيلتك في الدقيقة .50

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1 1/ ليتم اللجوء إلى وقت اضافي حيث سجل رينجرز هدفا عن طريق باري ماكاي في الدقيقة 96 ثم ادرك البديل توماس روجيك التعادل لسيلتك في الدقيقة 106 قبل أن يحسم رينجرز ضربات الجزاء الترجيحية لصالحه بنتيجة 5 .4/

وسجل جلاسكو رينجرز بداية هجومية للمباراة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يسهل مهمته في تحقيق الفوز.

وشن سيلتك أول هجمة له على مرمى أصحاب الأرض بعد مرور خمس دقائق ولكن ليج جريفيث لم ينجح في استثمار الوضع لصالحه ثم سدد ستيفان يوهانسون كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها لم تؤتي ثمارها.

وانقذ الحارس كريج جوردون مرمى سيلتك من هدف محقق وتصدى ببراعة شديدة لتسديدة من مسافة قريبة جدا لكيني ميلر.

وتقدم رينجرز بهدف في الدقيقة 16 عن طريق ميلر الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من اندي هاليداي لترتطم الكرة بأقدام أحد المدافعين وتصل إلى ميلر امام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

وكاد هاليداي أن يسجل الهدف الثاني لرينجرز في الدقيقة 24 عبر تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

واهدر باتريك روبرتس فرصة ذهبية لادراك التعادل لسيلتك في الدقيقة 34 بعدما سدد جريفيث كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى سيلتك ووصلت لروبرتس امام المرمى مباشرة لكنه سدد خارج الملعب بدلا من التسديد في المرمى الخالي.

ومرت أخر عشر دقائق من الشوط الأول دون أن تشهد جديد ليخرج رينجرز متقدما بهدف نظيف.

وبعد مرور خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني ادرك المدافع الدنماركي البديل ايريك سفياتشينكو التعادل لسيلتك من ضربة رأس قوية مستغلا عرضية من روبرتس.

وهدأ إيقاع اللعب بعض الشيء بعد تمكن سيلتك من ادارك التعادل حيث خيم الحذر على أجواء اللقاء في ظل حرص كل فريق على عدم استقبال هدف مباغت.

وكاد سفياتشينكو أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75 عبر تسديدة صاروخية من مسافة 40 ياردة ولكن ويس فودرينجهام حارس جلاسكو تصدى للكرة ببراعة.

واستمر الحال على ما هو عليه في اخر ربع ساعة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ويحتكم الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.

وتمكن باري ماكاي من تسجيل الهدف الثاني لرينجرز في الدقيقة السادسة من الوقت الاضافي عبر تسديدة قوية من مسافة 25 ياردة.

وادرك البديل توماس روجيك التعادل لسيلتك في الدقيقة 106 مستغلا تمريرة متميزة من كيران تيرني.

ومرت الدقائق الأخيرة من الوقت الاضافي وسط سلسلة من الهجمات الخطيرة من جانب سيلتك لكنها لم تسفر عن تسجيل أهداف ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها رينجرز لصالحه بنتيجة 5 .4/