الاتحاد الإنجليزي يتهم فاردي بسوء التصرف

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين اتهاما لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بسوء التصرف بعد طرده في التعادل 2-2 مع وست هام يونايتد في الدوري الممتاز.



كما اتهم الاتحاد ليستر متصدر البطولة بالاخفاق في السيطرة على لاعبيه بعد حصول وست هام على ركلة جزاء في الدقيقة 83 أمس الأحد.



ونال فاردي الإنذار الثاني في بداية الشوط الثاني بداعي تمثيل السقوط واعترض غاضبا على الحكم جون موس قبل مغادرة الملعب.



وعقوبة الطرد ستكون لمباراة واحدة مما يعني غياب المهاجم البالغ عمره 29 عاما عن مواجهة سوانزي سيتي يوم الأحد لكن الإيقاف قد يمتد لأكثر من ذلك إذا أقرت اللجنة المستقلة سوء تصرفه.



ويتساوى فاردي مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 22 هدفا كما رشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام.



ويلعب المهاجم الانجليزي دورا محوريا في رحلة ليستر نحو المنافسة على لقبه الأول في البطولة.



وأشار الاتحاد الانجليزي إلى أن فاردي وليستر أمامهما فرصة الرد على الاتهامات حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس.



