برشلونة.. هامش الخطأ يتقلص

عاد لاعبو برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من فترة التوقف الدولي في بداية أبريل الجاري وهم في غاية الثقة في تحقيق الثلاثية للمرة الثانية في إنجاز غير مسبوق.



ولكن وبعدها بأكثر من أسبوعين خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد قبل ان يتلاشي فارق التسع نقاط في صدارة الدوري الإسباني.



وكانت الهزيمة 2-1 على ملعب الفريق أمام فالنسيا هي الثالثة على التوالي لبرشلونة في الدوري وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003 عندما أنهى في المركز السادس في جدول الترتيب ليخرج من الموسم وهو خالي الوفاض.



ولا يزال برشلونة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة أمام اتلتيكو كما انه يتفوق بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الثالث.



وإذا فاز الفريق في المباريات الخمس المتبقية له في الدوري هذا الموسم - حيث سيخوض مباراتين على أرضه في نو كامب وثلاث خارج ملعبه - فسيحتفظ برشلونة بلقب الدوري وقد يحقق الثنائية المحلية إذا ما فاز على اشبيلية في نهائي كأس ملك اسبانيا يوم 22 مايو المقبل.



وحاول المدرب لويس انريكي الحفاظ على مشاعره الإيجابية عقب الهزيمة المفاجئة امام فالنسيا وهو الفريق الذي سبق وان سحقه برشلونة 7-صفر في قبل نهائي كأس الملك قبل نحو شهرين.



وقال لويس انريكي خلال مؤتمر صحافي "مازلنا نعتمد على أنفسنا. تلاشى هامش الخطأ لدينا ونحن على علم بحجم التحدي."



وأضاف "نواجه تحديا رائعا. إذا ما فزنا بالمباريات الخمس المتبقية فسنتوج كأبطال."



وتابع "لعبت مع برشلونة على مدار ثماني سنوات وهذا هو عامي الثاني كمدرب ولم أشاهد الجماهير تقف خلف الفريق مثلما شاهدت".



وكانت رسالة المدافع جيرارد بيكي ايجابية، حيث قال إن الفريق خاض مباراة أفضل أمام بلنسية مقارنة بالثلاث هزائم السابقة أمام اتلتيكو وريال سوسيداد وريال مدريد.



وقال "يجب الا نقلق على الإطلاق بالنظر إلى الطريقة التي نلعب بها حاليا. نستحق ما هو أكثر مما حققناه إلا أننا سنترك ملعب المباراة ورؤوسنا مرفوعة."



وأضاف "إذا ما لعبنا مثلما كان الحال (أمام فالنسيا) فإننا سنفوز بلقب الدوري. أنا مقتنع بهذا".