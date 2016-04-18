بليغريني: غوارديولا أنهى آمال السيتي بتحقيق الدوري

قال مانويل بليغريني مدرب مانشستر سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، إن طموحات فريقه في الفوز باللقب انتهت بمجرد إعلان النادي تولي بيب غوارديولا المسؤولية بدءا من الموسم المقبل.



وفاز سيتي في ثلاث من بين 11 مباراة أعقبت الإعلان في فبراير الماضي، عن تولي غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني المسؤولية ليتراجع الفريق في سباق المنافسة على اللقب ويخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال المدرب التشيلي لوسائل إعلام بريطانية اليوم: "في مطلع فبراير كانت هناك أنباء عن تغيير المدرب وعن اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم والكثير من الأشياء التي شغلت أذهان اللاعبين".



وأضاف: "ليس من السهل على اللاعبين أن يعرفوا كل ما سيتم الموسم المقبل من الصحف مثل من اللاعبين الذين سيرحلون ومن سيتم التعاقد معهم. ليس من السهل الحفاظ على تركيز اللاعبين في ظل كل ذلك".



وتابع بليغريني: "في فبراير كنا مازلنا ننافس في كافة البطولات ...كنا نتواجد في دوري الأبطال وأحرزنا لقب كأس رابطة الأندية المحترفة. خرجنا من كأس الاتحاد وكنا نتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر".



ويتأخر صاحب المركز الثالث حاليا بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر واستعاد تألقه حيث لم يخسر في اخر خمس مباريات في كافة المسابقات وفاز على تشيلسي 3-صفر يوم السبت الماضي.



وتأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة وسيلتقي مع ريال مدريد الاسباني.



وطالب بليغريني لاعبيه بزيادة التركيز قبل مواجهة نيوكاسل المهدد بالهبوط غدا الثلاثاء.



وقال المدرب التشيلي: "يجب محاولة إنهاء الموسم بهذا المستوى والاقتراب بقدر المستطاع من القمة والسعي للوصول لنهائي دوري الأبطال وسننهي الموسم بشكل جيد لو حققنا لقبين".