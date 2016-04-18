بوريني واثق من بقاء سندرلاند بين الكبار

أبدى لاعب الوسط المهاجم فابيو بوريني ثقته في بقاء فريقه سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، بعد الفوز على نوريتش سيتي الذي يصارع للهروب من الهبوط أيضا بنتيجة 3-صفر.



وقلص فوز فريق المدرب سام الاردايس على ملعب نوريتش السبت الماضي فارق النقاط مع الأخير إلى نقطة واحدة فقط لتتاح أمام سندرلاند فرصة الابتعاد عن منطقة الهبوط عندما يستضيف ارسنال صاحب المركز الرابع يوم الأحد المقبل.



وقال بوريني الذي سجل الهدف الأول في مباراة السبت الماضي لوسائل إعلام بريطانية: "ندرك الفارق بين اللعب في الدوري الممتاز والدرجة الثانية".



ومع زيادة الإيرادات السنوية للبث التلفزيوني إلى 70 في المئة الموسم المقبل وفقا لعقد جديد للبث التلفزيوني قال بوريني إن اللاعبين يدركون ما ينتظر النادي من أموال الموسم المقبل.



وأضاف: "أعتقد أن هناك ضغطا كبيرا للقتال من أجل عدم الهبوط أكثر من الفوز باللقب لأنك تلعب من اجل الكثير (من الأموال). للأسف نحن اعتدنا على هذا الأمر لكننا سنواصل وواثق من البقاء في الدوري الممتاز".



وزاد: "حتى أكون أمينا كان من الأفضل لو لم نخض مثل هذا الصراع من الأساس وان نبقى في وضع طبيعي. لكن في هذه الحالة علينا الانتظار للنهاية حتى نفعلها".