توريس: فخور بجماهير أتلتيكو.. وسعيد بتقدم فريقي

أكد فيرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد، أنه فخور بالتواضع، الذي تتمتع به جماهير فريقه، معترفا في الوقت نفسه أنه يشعر بحماس كبير في المرحلة الأخيرة من الموسم، والتي تشهد تألقا كبيرا للنادي المدريدي.

وقال توريس: "أشعر بالفخر في كل مرة بأنصار أتلتيكو مدريد وبتواضعهم، تروق لي رسائل أنصار أتلتيكو، أن تحلم هو شيء جيد للغاية ولكن تركيزنا منصب على يوم الأربعاء (مباراة أتلتيكو أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني)".

ووصل أتلتيكو مدريد إلى المرحلة الأخيرة من الموسم وهو يتمتع بإمكانية الصراع على لقب بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأضاف توريس: "الفوز بأحد الألقاب هو الشيء الوحيد الذي ينقصني في هذا النادي، لقد عشت لحظات جيدة وأخرى سيئة، سيكون أمرا رائعا إذا نظرت للخلف بعد عدة سنوات ورأيت نفسي قد حققت هذا الإنجاز".

ويرى توريس أن دوري الأبطال "تحدي رائع للغاية (أمام بايرن ميونيخ) وأن هذه المباراة ستكون رائعة، سيتمتع بها جميع أنصار أتلتيكو".

وتابع: "لا يزال الأمر بعيدا، لدينا مباراتان (في الدوري الإسباني)، الخروج بثلاث نقاط من مباراة بيلباو سيقربنا من المباراة التالية ثم إلى مباراة بايرن ميونيخ، بعيدا عن كل هذا نشعر بحماس كبير".

ويمر توريس بلحظات رائعة على المستوى الفني، حيث بدأ جدال في إسبانيا حول ضرورة مشاركته في بطولة أمم أوروبا.

واستطرد توريس قائلا: "أنا سعيد الآن لأنني أتقدم باستمرار وهذا هو أكثر شيء يسعدني، تمكنت من إحراز الأهداف وتحقيق غايات الفريق".

وأكمل: "عندما تتقدم بك السنوات تركز بشكل أقل مع الانتقادات والمديح وتدرك أن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاحات، العمل ثم العمل هذا هو الطريق الذي تعلمته في هذا النادي".

ورفض توريس الحديث عن أزمة برشلونة وضرب مثلا بمثابرة أتلتيكو: "لا أعلم ماذا يحدث في برشلونة، هكذا هي كرة القدم، لقد حدث معنا نفس الشيء في بعض الأحيان، مررنا بعقبات ولكننا تجاوزناها، لا يجب التخلي عن الإيمان، في كرة القدم يحدث كل شيء، من كان ليقول أنه بإمكاننا أن نصل إلى هذه المرحلة"، في إشارة إلى وصول أتلتيكو مدريد إلى الأمتار الأخيرة من الدوري الأسباني وهو يملك خيار الصراع على اللقب.

