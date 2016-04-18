دي خيا عن راشفورد: سيكتب التاريخ مع يونايتد

مع بزوغ نجم ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد اقتنع الحارس ديفيد دي خيا بأن المهاجم البالغ عمره 18 عاما يصنع تاريخا مع النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأبهر اللاعب الواعد الجميع منذ تصعيده من أكاديمية يونايتد هذا الموسم وسجل سبعة أهداف في 12 مباراة اخرها هدف الفوز على أستون فيلا ليودع الأخير دوري الأضواء السبت الماضي.



وقال دي خيا لقناة النادي: "ما فعله لا يصدق. أليس كذلك؟ إنه لاعب صغير السن وسجل الكثير من الأهداف ونأمل بعد سنوات طويلة أن يصنع تاريخا في النادي".



وأضاف الحارس الاسباني: "هو فتى مهذب وزميل رائع وشخص لطيف حقا".



واهتزت شباك فريق المدرب لويس فان غال 30 مرة في 33 مباراة وهو ثاني أقل فريق استقبالا للأهداف بعد توتنهام هوتسبير ويرجع الفضل في ذلك لدي خيا الذي يلعب دورا محوريا في مساعي يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وتابع: "أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد هذا الموسم ونحتاج للاستمرارية حتى اخر مباراة ونتطلع للوجود بين أفضل أربعة مراكز لذا نسعى للفوز بمبارياتنا وانتظار نتائج الآخرين وسنرى كيف تكون النهاية".



ويبتعد يونايتد خامس الترتيب بفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي يحتل حاليا اخر مركز مؤهل لدوري الأبطال مع تبقي خمس جولات على نهاية الدوري.