راهب بوذي: النية المخلصة ستتوج ليستر بلقب الدوري

قال راهب بوذي في تايلاند إن خطط كلاوديو رانييري وإبداعات رياض محرز وأهداف جيمي فاردي لعبت دورا في المسيرة الرائعة لليستر سيتي لكن النية المخلصة وفقا للمعتقدات البوذية هي التي ستقود الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في مسيرته.



ومع تبقي أربع جولات على النهاية يتصدر ليستر - المملوك لرجل أعمال تايلاندي والذي كان يصارع لتفادي الهبوط في الموسم الماضي - المسابقة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو ما ترك النقاد والجماهير في حيرة بشأن كيفية تفسير السبب وراء هذا الصعود المفاجئ.



ويعتقد الراهب البوذي فرا برومانجلاتشان (63 عاما) ان الملياردير التايلاندي فيكاي سريفادانابرابا مالك ليستر عمل بشكل مخلص هذا الموسم وهو ما يعد احد أسباب صعود نجم الفريق.



وأضاف الراهب لتلفزيون رويترز الاثنين "الأمر لا يتعلق بالسحر بل بالأفعال الحسنة لفيكاي والتي دفعت ليستر لنيل الدعم من الجماهير حول العالم وزودت نادي ليستر بالقوة."



وتابع "أعتقد أن النية الصادقة لفيكاي ستكون عاملا مساعدا لليستر للتتويج بقلب الدوري الممتاز حتما."



كان فيكاي دعا الراهب فرا برومانجلاتشان لمباركة استاد كينج باور معقل ليستر وقال الأخير إنه سيزور لندن في "أقرب فرصة."



وفي الوقت الحالي فان الراهب البوذي سيساعد ليستر على نحو غير معتاد بمنحه ملابس مقدسة "لا تعرف الخسارة على الإطلاق" لجلب الحظ للفريق الذي تعادل بصعوبة 2-2 أمام وست هام يونايتد أمس الأحد.



وقال الراهب "الملابس المقدسة احد الأساليب النفسية التي ابتكرناها لتعزيز مستوى الدعم المعنوي وخلق أجواء من التفكير الايجابي بين لاعبي الفريق."

