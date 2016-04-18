غوارديولا يطالب لاعبي بايرن بمستويات أفضل

طالب غوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، لاعبيه بتحسين الأداء عندما يلتقي الفريق فيردر بريمن غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كاس ألمانيا لكرة القدم، من أجل الحفاظ على أمل التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وقال غوارديولا في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين: "إذا لعبنا بالمستوى الذي ظهرنا به في الشوط الأول من مباراة شالكه، سيكون علينا أن نودع الكأس".

وكان بايرن ميونيخ، الذي يأمل في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم، قد قدم أداء باهتا في الشوط الأول من مباراته أمام شالكه أمس الأول السبت، لكنه طور مستواه في الشوط الثاني وحسم المباراة بالفوز 3-صفر ليظل متفوقا بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.

واقترب بايرن ميونيخ بذلك من منصة التتويج بالبوندسليغا بشكل كبير لكن لا يزال يواجه مهمة أكثر صعوبة في كأس ألمانيا ودوري الأبطال، وذلك في آخر موسم للفريق تحت قيادة غوارديولا.

ويحتل بريمن المركز السادس عشر بالبوندسليغا، لكن غوارديولا حذر لاعبيه من الاستهانة بمباراة الغد قائلا: "في مباراة كرة القدم ، كل شيء وارد".

