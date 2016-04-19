إصابات الألمان تقلق مدربهم لوف

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم إنه يشعر "بقدر من القلق" إزاء إصابة لاعبين أساسيين بالفريق مع اقتراب منافسات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) المقررة بفرنسا.

وصرح لوف لشبكة "سكاي" التليفزيونية بالعاصمة الألمانية برلين مساء الاثنين "في الوقت الحالي ، الرسائل التي أتلقاها ليست إيجابية بالضرورة."

وأضاف "باستيان شفاينشتايجر وجوليان دراكسلر وإيمري كان وجيروم بواتينج وبينيديكت هويديس ، خمسة لاعبين يمكنهم أداء دور مهم في البطولة الأوروبية.. جميعهم مصابون ولم يلعبوا منذ فترة. وهذا يشعرني بالقلق شيئا ما."

وانضم إيمري كان لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي إلى قائمة إصابات المنتخب قبل أيام حيث أصيب في أربطة الكاحل ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

كذلك لا يرجح عودة شفاينشتايجر للمشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم حيث يعاني من إصابة في الركبة ، ويغيب لاعب الوسط دراكسلر عن صفوف فولفسبورج لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

أما بواتينج فقد عاد إلى تدريبات بايرن ميونيخ كما عاد المدافع هويديس إلى تدريبات شالكه الثلاثاء ، ويأمل اللاعبان العودة للمشاركة مع فريقيهما قبل نهاية الموسم.

وقال لوف إنه لا يزال يثق في قدرة المنتخب الألماني بطل العالم على تقديم عروض جيدة في يورو 2016 .

وأضاف لوف "دائما ما يكون هناك لاعبون مصابون قبل كل بطولة.. شفاينشتايجر كان مصابا أيضا قبل كأس العالم 2014 ، وكذلك سامي خضيرة. لكن لا يزال بإمكاننا التعامل مع هذه الأمور."

ومن المقرر أن يعلن لوف عن قائمته المبدئية ليورو 2016 في 17 مايو على أن يعلن القائمة النهائية التي يقدمها للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في موعد أقصاه 30 مايو المقبل.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكراني في ليل في 12 يونيو كما يلتقي المنتخبين الأيرلندي الشمالي والبولندي في المجموعة الثالثة.

