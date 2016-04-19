باريس سان جيرمان يرفض التعليق على مفاوضات مورينيو

رفض باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التعليق على تقارير وسائل إعلام إنجليزية بشأن مفاتحة النادي للبرتغالي جوزيه مورينيو لتولي مسؤولية الفريق.



وبثت محطة سكاي سبورتس الخبر أثناء فقراتها البرامجية تحت عنوان "خبر عاجل" نقلا عن "مصادر خاصة بسكاي" وسرعان ما تداولته مواقع على الإنترنت.



وذكرت سكاي أن ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان تفهم الحاجة لأهمية مفاتحة مورينيو بشكل فوري بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.



وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى "تنامي الشعور بالإحباط لافتقار النادي للتقدم على الصعيد الأوروبي تحت قيادة المدرب لوران بلان".



ومدد بلان عقده في فبراير/شباط الماضي لمدة عامين ليسري حتى يونيو 2018.



ولم يرد مسؤولو بطل فرنسا على اتصالات هاتفية من رويترز لكنهم بعثوا برسالة نصية كتب فيها عبارة "لا تعليق" ردا على التقرير الخاص بمورينيو.



وارتبط اسم مورينيو - الذي أقيل من تدريب تشيلسي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز في ديسمبر كانون الأول الماضي - بقيادة مانشستر يونايتد أيضا بعدما فشل لويس فان جال في كسب ثقة الجماهير.

