توتنهام يضرب ستوك بقوة.. ويضيق الخناق على ليستر

استثمر فريق توتنهام تعثر ليستر سيتي وقلص الفارق معه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط بعد فوزه على ملعب ستوك سيتي 4 / صفر في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وتقمص هاري كين وديلي ألي دور البطولة حيث سجل كين الهدفين الأول والثالث لتوتنهام في الدقيقتين التاسعة و71 وأحرز ألي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 67 و.82

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 هدفا بفارق هدفين امام جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف ليستر المتصدر والذي تعادل امس الأحد مع ويستهام يونايتد 2 .2/

وتجمد رصيد ستوك سيتي عند 47 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

وحقق توتنهام فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل 11 تعادلا واربع هزائم فيما حقق ليستر 21 انتصارا مقابل عشرة تعادلات وثلاث هزائم.

ويمتلك توتنهام اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع هذا الموسم حيث سجل 64 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة فيما سجل ليستر 59 هدفا ومنيت شباكه بـ33 هدفا.

وفي أخر أربع مباريات هذا الموسم يستضيف توتنهام كل من وست بروميتش البيون وساوثهامبتون ويخرج لملاقاة تشيلسي ونيوكاسل في الوقت الذي يستضيف فيه ليستر سيتي كل من سوانزي سيتي وإيفرتون ويخرج لملاقاة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتوج توتنهام بلقب الدوري الإنجليزي مرتين من قبل في موسم 1950 1951/ و1960 1961/ ويتطلع الفريق للفوز باللقب للمرة الثالثة في الوقت الذي يبحث فيه ليستر عن الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى بعد أن كانت ابرز انجازاته السابقة هي إحراز المركز الثاني في موسم .1922