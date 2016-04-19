سيميوني: أتليتكو لا يعتمد على أحد

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه يعتمد على نفسه كليا من أجل الفوز بلقب بطولة الدوري الأسباني، رغم تأخره في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، بفارق الأهداف، حيث يتساويان في عدد النقاط.

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحفي: "لست منجما، التنبؤ بما يمكن أن يحدث أمر صعب للغاية، لدي شعور مؤكد أننا لا نعتمد على أحد، نعتمد على أنفسنا، أقول ما أفكر فيه".

وأضاف: "ما يهمنا الآن هو الفوز في مباراة أتلتيك بيلباو وبعد ذلك لن يشغل تفكيرنا أي مواقف أخرى".

ويحل أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس في مباراة صعبة، حيث وصف المدرب الأرجنتيني الفريق صاحب الأرض قائلا: "إنه منافس مهم، ويتمتع بقوة كبيرة في مراكز عديدة داخل الملعب".

وأعرب سيميوني عن شعوره بالفخر كون أتلتيكو مدريد نجح في ضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة: "هذا أمر يبعث على السعادة من أجل الاستمرار في المنافسة، نحن على الطريق الصحيح".

وأشاد المدرب الأرجنتيني بمهاجمه الفرنسي انتوني جريزمان، كما دعاه إلى تحسين مستواه بشكل أكبر: "كل ما يحدث يعود فيه الفضل إليه، إنه يبذل مجهودا كبيرا ويتطور بشكل رائع، ولكن يتعين عليه تحسين الكثير من الجوانب".

وتحدث سيميوني أيضا عن اللاعب الأرجنتيني أوجوستو فيرنانديز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد في يناير الماضي، وحجز مكانا له في التشكيلة الأساسية للفريق: "لقد بذل مجهودا كبيرا ليكون معنا ومن أجل أن تسير الأمور معه على ما يرام، في بعض الأحيان قدم أداء أفضل بكثير، إنه يتمتع بفكر اللاعب المهاجم في وسط الملعب إضافة إلى المجهود الكبير الذي يبذله ".