فابريجاس: لاعبو تشيلسي خذلوا مورينيو

‭‭ ‬‬ قال سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي إن الأسلوب المنضبط للمدرب الجديد أنطونيو كونتي هو ما يحتاجه حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من أجل النهوض من كبوته.



وكونتي الذي يقود منتخب ايطاليا حاليا سيتولى تدريب تشيلسي خلفا للمدرب المؤقت جوس هيدينك بعد نهاية بطولة أوروبا بفرنسا في يوليو المقبل وقال فابريجاس إن المدرب الايطالي سيحفز لاعبي تشيلسي بقوة منذ البداية.



وأضاف اللاعب الاسباني لمحطة سكاي سبورتس الاثنين "وفقا لما سمعته هو مدرب منضبط ويملك عقلية الانتصار ويحب التنافس."



وتابع "هذا ما نحتاجه..شخص يدفعنا ويلزمنا بالعمل الشاق ويعلمنا أشياء جديدة.



"نريد الفوز بشكل مستمر..لا مزيد من الفترات الانتقالية أو الأعذار ويجب أن نستعد منذ اليوم الأول."



ولعب كونتي أكثر من 400 مباراة مع يوفنتوس ثم قاده كمدرب للتتويج بدوري الدرجة الأولى الايطالي ثلاث مرات متتالية منذ 2012 قبل أن ينتقل لقيادة المنتخب الايطالي.



وبعد موسم مخيب تخلله إقالة المدرب جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي يحتل تشيلسي المركز العاشر حاليا بعدما خسر تسع مرات في أول 16 جولة.



وأقر فابريجاس بأن اللاعبين هم من خذلوا مورينيو رغم أن المدرب البرتغالي كان كريما للغاية مع التشكيلة وقادها للتتويج بالدوري الموسم الماضي بفارق ثماني نقاط.



وقال "أحب جوزيه وأعتبره صديقا لي وأعطانا راحة أكبر لأننا كنا الأبطال ووثق بنا ونتحمل مسؤولية التهاون وأنا والفريق نشعر بالأسف لحاله."

